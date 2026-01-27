Rusia llama a China a vigilar seguridad global ante hechos en Venezuela e Irán

Rusia ha afirmado que, junto a China, seguirá de cerca la seguridad global ante los recientes acontecimientos internacionales, especialmente en Venezuela e Irán.

El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, durante una videoconferencia con su homólogo chino, el almirante Dong Jun, ha señalado que desde su último encuentro en junio pasado “han ocurrido muchos acontecimientos que han influido considerablemente en la situación internacional”.

“Los ejemplos de Venezuela e Irán exigen que nuestros Ministerios organicen un análisis constante de la situación en materia de seguridad y adopten las medidas oportunas”, ha dicho el titular ruso.

🇷🇺🤝🇨🇳 Сhina está dispuesta a aportar energía positiva a la seguridad global junto con Rusia



Desde Pekín confirmaron su voluntad de implementar importantes acuerdos alcanzados por ambos países.https://t.co/Bc9jc9aXDz pic.twitter.com/2bTg0Wf3dc — RT en Español (@ActualidadRT) January 27, 2026

Beloúsov ha destacado además que la asociación estratégica integral entre Rusia y China continúa fortaleciéndose, y ha subrayado la necesidad de mantener un intercambio regular de opiniones y cooperación militar, especialmente en un escenario marcado por rápidos cambios políticos y militares a nivel mundial.

Las declaraciones se producen en medio de la tensión provocada a principios de enero, cuando Estados Unidos lanzó un ataque de gran escala contra Venezuela y secuestró al presidente Nicolás Maduro y su esposa; una acción que fue condenada por numerosos países, entre ellos Rusia y China.

En paralelo, Washington ha intensificado la presión sobre Irán, promoviendo e incitando disturbios terroristas en el país persa durante este mes, que han dejado 3117 muertos, de los cuales 2427 son civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, no ha descartado un ataque militar contra Irán ni un posible cambio de liderazgo.

