Encuesta: Aprobación de Trump en inmigración cae a un mínimo histórico

Una nueva encuesta ha revelado que la popularidad de las políticas migratorias del presidente estadounidense ha alcanzado su nivel más bajo, en medio de la crisis de ICE.

Según la nueva encuesta de Reuters/Ipsos publicada este martes, la aprobación de los estadounidenses hacia la política migratoria del presidente Donald Trump, ha caído a su nivel más bajo desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025.

La encuesta, llevada a cabo desde el jueves hasta el domingo, ha reportado que la mayoría de los estadounidenses consideran que las medidas migratorias de Trump “han ido demasiado lejos”.

Asimismo, se ha subrayado que el 53 % de los estadounidenses desaprueba las políticas migratorias del presidente de EE. UU., aunque dichas políticas habían sido su carta fuerte en las elecciones presidenciales.

Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han provocado aún más la ira del público estadounidense tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que fue abatido a tiros por agentes federales durante una operación migratoria en Minneapolis.

Pretti, ciudadano estadounidense, intentaba grabar y asistir a otras personas durante una protesta cuando recibió múltiples disparos, mientras vídeos muestran que no estaba armado en el momento del tiroteo.

Previamente, los agentes del ICE también habían matado a tiros a una madre de 37 años llamada Renée Nicole Good durante un operativo en Minneapolis, lo que generó protestas y críticas generalizadas.

arz/ncl/rba