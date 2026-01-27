Protestas en Mineápolis contra Trump tras segundo asesinato por ICE

Este es el lugar donde fue asesinado Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, quien murió baleado el sábado en Mineápolis. Su muerte marca el segundo tiroteo de un manifestante estadounidense este mes, por parte de agentes federales en la ciudad…. En ese monumento conmemorativo, decenas de personas han acudido para rendir homenaje, dejando flores y otros objetos en memoria de Pretti. Muchos lloran la pérdida de alguien que tal vez nunca conocieron.
Alex Pretti estaba de rodillas en este mismo lugar cuando fue asesinado a tiros. Ahora la gente se arrodilla para llorarlo. El enfermero de cuidados intensivos murió mientras intentaba resistir la represión contra los migrantes en Mineápolis.
Entretanto, ha crecido la indignación por las redadas migratorias militarizadas del presidente estadounidense, Donald Trump.
El asesinato de Pretti se produce apenas tres semanas después de la muerte de otra ciudadana norteamericana y madre de 3 niños, Renée Good, quien fue fatalmente baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, el 7 de enero. Este trágico incidente ha desatado protestas masivas en diferentes ciudades de Estados Unidos.
