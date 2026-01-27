Demanda colectiva denuncia trato inhumano en centro de detención de EEUU

Cuatro personas bajo custodia federal demandaron en Los Ángeles a un centro de detención de inmigrantes por presunto trato inhumano.

La demanda en contra del centro de detections de Adelanto en California fue hecha en nombre de 4 personas que se encuentran detenidas en este momento.

Es una demanda que busca terminar y cambiar las condiciones descritas como inhumanas por aquellos que han pasado por ahi.

Miguel que no quiso dar su apellido por razones de seguridad fue uno de los pocos que han podido salir de ese centro que la demanda y que los que han estado ahí desciben como in infierno.

Falta de agua y comida, incomunicación, castigos, humillaciones y falte de cuidado médico con las quejas mas comunes y es con lo que se busca terminar con esta demanda.

Según los abogados demandantes el ano pasado hubo 32 muertes en centro de detenciones en el país, en este ano ya van 6, en el centro de detención de Adelanto desde septiembre, dos personas perdieron la vida.

Las dos familias de las personas que perdieron la vida en el centro de. detención de Adelanto estuvieron presentes este día exigiendo justicia o y apoyando esta demanda.

Los centros de detención fueron creados para hacer daño, dinero y separar familias dijeron los abogados encargados de la demanda en contra del centro de detención, lo que buscan es que esas condiciones aren de inmediato.

