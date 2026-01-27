Tormenta invernal deja 21 muertos y apagón masivo en EEUU

Una brutal tormenta invernal dejó al menos 11 muertos y a casi un millón de hogares sin energía eléctrica en el centro y sur de Estados Unidos.

El fenómeno, provocado por una alteración del vórtice polar, avanza en al menos 20 estados con nevadas intensas, lluvias heladas y vientos peligrosos que han derribado árboles y líneas eléctricas, paralizando carreteras y provocando la cancelación masiva de vuelos.

Autoridades estatales y federales declararon estados de emergencia y pidieron a la población permanecer en casa, mientras el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el frío extremo podría prolongarse varios días más en amplias zonas del país.

Fuente: Reuters

