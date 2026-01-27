Irán condena asesinato de presentador de TV en Líbano por Israel

Irán ha condenado la continuación de los ataques de Israel contra el Líbano que han causado, entre otros, el asesinato de un presentador de Al-Manar TV.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha expresado este martes sus condolencias a la familia de Ali Noureddine y a la comunidad mediática libanesa por el asesinato del comunicador.

El diplomático iraní ha descrito la acción del régimen sionista como un crimen atroz y terrorista, y ha advertido que constituye una flagrante violación de las normas fundamentales del derecho internacional, que prohíben cualquier ataque contra el personal de los medios de comunicación.

Al respecto, ha enfatizado la responsabilidad de la comunidad internacional, la Organización de las Naciones Unidas y las autoridades judiciales y penales internacionales de investigar los crímenes cometidos por Israel y exigirle responsabilidades.

Denunciando la continua violación del acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024 por parte de Israel y los continuos ataques contra la soberanía nacional y la integridad territorial del Líbano, el vocero iraní ha llamado a los países de la región y la comunidad internacional a enfrentar la ilegalidad y el belicismo del régimen de ocupación.

Israel sigue atacando el sur de Líbano. El lunes un bombardeo desde un dron contra un vehículo en la localidad de Tiro causó la muerte de Ali Noureddine, quien presentaba un programa religioso en el canal libanés Al-Manar, y dejó a otras dos personas heridas.

"Lebanese journalist Ali Noureddine was murdered when an #israeli drone struck his car in southern #Lebanon yesterday. Have you heard Western media condemn this crime? Of course not. They are foot soldiers of Zionism". 70% of israel war costs covered by #USA (Watson institute) pic.twitter.com/mfL1JMo5s8 — HUMAN RIGHTS (@Testing11111110) January 27, 2026

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Líbano ha presentado una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) por las continuas violaciones israelíes de la soberanía libanesa.

Resaltando 542 agresiones de Israel contra el país árabe en octubre, 691 en noviembre y 803 en diciembre de 2025, un total de 2036 incidentes, la Cancillería libanesa ha instado al CSNU a obligar a Israel a aplicar la Resolución 1701 (2006) y el cese del fuego del 27 de noviembre de 2024, retirarse de las cinco posiciones que ocupa en el sur del Líbano, poner fin a sus violaciones e incursiones repetidas y liberar a los prisioneros libaneses.

Las fuerzas israelíes también llevaron a cabo el domingo una serie de ataques contra el sur del Líbano y la Bekaa, matando a dos personas e hiriendo a varias más; mientras que el miércoles los bombardeos causaron al menos 19 heridos y desplazaron a 50 familias.

msm/ncl/rba