Irán convoca a embajadora de Italia por alegaciones sobre el CGRI

La Cancillería de Irán ha protestado ante la embajadora de Italia en Teherán por las declaraciones del canciller italiano sobre el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

El viceministro adjunto y director general para Europa Occidental del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Alireza Yusefi, ha convocado este martes a la embajadora de Italia en Teherán, capital persa, Paola Amadei, y expresado una enérgica protesta por las “posturas irresponsables” del canciller italiano.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, señaló el lunes que propondrá el jueves a sus homólogos de la Unión Europea (UE) incluir al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán en la lista de organizaciones terroristas.

Durante la reunión en la Cancilleria iraní, Yusefi ha subrayado el estatus legal del CGRI como parte integrante de las fuerzas armadas oficiales de la República Islámica de Irán, advirtiendo sobre las consecuencias perjudiciales de cualquier etiquetado contra el grupo élite militar iraní.

Además, ha exigido la rectificación del enfoque “imprudente” del ministro de Asuntos Exteriores de Italia en relación con Irán. Por su parte, la embajadora de Italia ha manifestado que trasladará lo expuesto, a la mayor brevedad posible, a su Gobierno.

En fecha anterior, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, declaró que “cualquier acto de agresión o la atribución de etiquetas infundadas a las fuerzas armadas del país será respondido con una reacción adecuada y proporcional”.

Los intentos de designar al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) como organización terrorista por parte de Occidente se producen pese a que se trata de una fuerza oficial de la República Islámica de Irán, encargada de garantizar la seguridad de la Revolución Islámica y de proteger a los ciudadanos iraníes frente a cualquier amenaza extranjera.

