Jefe de FFAA destaca rol de Cuerpo de Guardianes en últimos 47 años

El jefe del Estado Mayor de las FF.AA. de Irán subrayó el papel del Cuerpo de Guardianes en enfrentar conspiraciones, crisis y sediciones en los últimos 47 años.

El general de división Abdolrahim Musavi emitió un mensaje este jueves con motivo del ‘Día del Guardián’ en virtud del aniversario del nacimiento de Imam Husein (la paz sea con él), el tercer Imam chií, una efeméride que también conmemora el Día del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán.

El pueblo iraní ha sido testigo durante 47 años “de la orgullosa y poderosa presencia del GGRI al enfrentar una cadena de conspiraciones, crisis y sediciones destructivas y subversivas del sistema de dominación y el sionismo, incluyendo la impuesta Guerra de los Doce Días (de junio) y la reciente sedición terrorista sionista-estadounidense”, destacó el general Musavi.

Tras destacar “el papel brillante y demoledor” del grupo élite militar iraní en defensa de la soberanía y el pueblo iraní, así como de los pueblos musulmanes en la región de Asia Occidental, aseveró que dichos logros “son tan amplios y grandiosos que incluso los enemigos heridos por las fuerzas de CGRI, pese a toda su astucia y poder mediático, no han sido capaces de ocultarlos”.

La nota señala que la derrota decisiva de los enemigos se debió a las epopeyas duraderas e inspiradoras de los miembros del CGRI, quienes sacrificaron sus vidas por la revolución, y al apoyo de todas las fuerzas que defienden la seguridad de la patria; de tal manera que, basándose en las palabras del gran Imam Jomeini, quien afirmó firmemente: ‘Si no hubiera CGRI, no habría país’, se puede decir que sin la presencia del poderoso CGRI, tal vez el nombre de Irán y de los iraníes que hacen historia no permanecería en la geografía del mundo”.

El general Musavi resaltó que el pueblo iraní está orgulloso del CGRI por haber neutralizado las amenazas del enemigo, especialmente “el régimen mafioso y terrorista de Estados Unidos y del régimen sionista diabólico”.

También, dejó en claro que las fuerzas de CGRI “están en la cumbre de su fe, conciencia, voluntad y preparación”, resaltando que “no vacilarán ni un momento en estar presentes en los escenarios donde la Revolución y el país los necesiten”.

