CGRl de Irán a enemigos: hemos blindado defensa del país más que nunca

El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de Irán ha advertido que Israel y EE.UU. recibirán una respuesta “más dolorosa” en caso de una nueva agresión.

“Alertamos a los enemigos hostiles, en particular Estados Unidos y el falso régimen racista sionista evitar cualquier error de cálculo, aprendiendo de las experiencias históricas y las lecciones de la guerra impuesta de 12 días, sino recibirán una respuesta más dolorosa y lamentable”, ha subrayado este jueves el general de división Mohamad Pakpur, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI).

Mediante un mensaje, el alto mando castrense ha enfatizado que la fuerza élite, junto con otras Fuerzas Armadas, blindarán más que nunca las defensas del país y “mantienen los dedos en el gatillo” para responder a cualquier aventurismo militar de enemigos.

El general Pakpur ha agradecido los esfuerzos de todos los miembros del Cuerpo de Guardianes para “defender los ideales, logros y valores de la Revolución y el Sistema Islámico, y la soberanía nacional” del país.

Asimismo, ha rendido tributo a los destacados comandantes del país que cayeron mártires durante la agresión israelí de junio, entre ellos el general de división Hosein Salami, Qolamali Rashid, Mohamad Baqeri, Ali Shademani y Amirali Hayizade, así como al comandante mártir Qasem Soleimani, asesinado en un ataque estadounidense en Irak en enero de 2020.

La advertencia del general Pakpur llega en medio de una escalada de tensiones con EE.UU. debido al apoyo de éste a los disturbios acaecidos en las últimas semanas en el país y la amenaza del mandatario estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en Irán si las autoridades iraníes, según él afirmó, “asesinaran a manifestantes”.

Los funcionarios iraníes consideraron los disturbios como parte de una campaña coordinada por Estados Unidos y el régimen de Israel, cuyo objetivo era desestabilizar Irán luego de su fracaso en la guerra de 12 días lanzada contra el país en junio.

A pesar de proporcionar todo apoyo financiero y militar a los alborotadores, este intento de desestabilización fracasó y el orden se ha restablecido en el país tras varios días de disturbios, según confirman las autoridades.

Informes oficiales cifran en 2427 el total número de mártires, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad y civiles asesinados brutalmente por terroristas armados en todo el país.

