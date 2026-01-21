Irán anuncia cifra de muertos en recientes actos terroristas

La Fundación para Asuntos de Mártires y Veteranos de Irán ha anunciado el número de muertos registrados en los recientes actos terroristas.

Según ha informado, 2427 mártires, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad y diversos sectores del pueblo, forman parte de un total de 3117 fallecidos registrados.

“Muchos de los mártires eran transeúntes que fueron asesinados de manera indiscriminada en tiroteos o como parte de actos de terrorismo ciego, mientras que otros eran manifestantes que, en medio de la multitud, se convirtieron en objetivos de los disparos de agentes de organizaciones terroristas más organizadas”, ha señalado la nota.

Asimismo, ha recordado que la sangre inocente de estos jóvenes fue derramada por la crueldad y la despiadada acción de terroristas entrenados. “Sus cuerpos inocentes fueron quemados, sus cabezas decapitadas, y no mostraron piedad ni siquiera con sus cuerpos sin vida”, ha agregado.

🔴 #ULTIMAHORA | #Iran anuncia balance de víctimas por actos terroristas apoyados por EEUU e Israel



🔸Irán confirmó que los recientes actos terroristas dejaron 2427 mártires, entre fuerzas de seguridad y civiles, de un total de 3117 muertos registrados. pic.twitter.com/AzxOHBbTbs — HispanTV (@Nexo_Latino) January 21, 2026

De igual manera, ha destacado que el pueblo iraní ciertamente “no perdonará a los terroristas vinculados al régimen criminal sionista, ni a sus cómplices y agentes, quienes fueron apoyados, equipados y armados por los líderes criminales de Estados Unidos, y que no escatimaron en agresiones ni en actos de brutalidad contra la vida, los bienes y los lugares sagrados del pueblo iraní”.

La nota ha recalcado que los “asesinos de los hijos de esta tierra y quienes los respaldan deberán rendir cuentas por sus actos criminales”.

🩸Irán publica fotografías de 35 policías martirizados en disturbios



Irán publicó fotografías de 35 miembros de fuerzas de seguridad martirizados durante disturbios perpetrados por terroristas apoyados por Israel y EE.UU.



🔗Nota completa: https://t.co/wFblMNYBgt pic.twitter.com/JLudjJ5CrQ — HispanTV (@Nexo_Latino) January 21, 2026

En los últimos días, los medios antiraníes han difundido cifras exageradas e inventadas sobre el número de víctimas en los recientes alborotos terroristas.

En la misma jornada, el jefe del Poder Judicial de Irán, Qolam Hosein Mohseni Eyei, ha destacado que el enemigo ha recurrido a operaciones psicológicas generalizadas después de haber sufrido la derrota en la guerra de 12 días en junio pasado.

msr/rba