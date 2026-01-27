América del Norte   /   EE.UU.

Google pagará 68 millones de dólares de indemnización por espionaje

  • Se ve el logotipo de Google en un centro de investigación de la empresa en Mountain View, California, Estados Unidos, 13 de mayo de 2025. (Foto: Reuters)
Publicada: martes, 27 de enero de 2026 11:02
Actualizada: martes, 27 de enero de 2026 15:55

Google acordó pagar 68 millones de dólares para cerrar una demanda colectiva que lo acusó de grabar conversaciones privadas mediante activaciones accidentales.

La demanda sostenía que la empresa incurrió en la intercepción y grabación ilegal y deliberada de comunicaciones confidenciales sin el consentimiento de los usuarios, así como en la divulgación no autorizada de esas grabaciones a terceros. Según los demandantes, la información obtenida habría sido utilizada para publicidad dirigida y otros fines comerciales.

Uno de los puntos centrales del caso fue el fenómeno conocido como “falsas activaciones”, en el que el asistente de voz presuntamente se activaba de manera involuntaria y grababa conversaciones privadas sin que el usuario pronunciara la palabra de activación correspondiente.

Este caso se enmarca en un creciente clima de desconfianza entre los estadounidenses respecto al posible espionaje a través de dispositivos tecnológicos, lo que ha derivado en un aumento de las demandas por violaciones a la privacidad.

