Nueva retirada: Trump afirma haber pospuesto un ataque contra Irán

Trump ha alegado este lunes que suspendió un ataque militar contra Irán, presuntamente programado para mañana martes, a petición de varios líderes árabes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación en su cuenta en la red Truth Social, ha afirmado que, a solicitud de líderes de Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), pospuso el ataque a Irán.

“El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman Al Saud; y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, me han solicitado que posponga nuestro ‘ataque militar planeado’ contra la República Islámica de Irán, previsto para mañana, debido a que se están llevando a cabo negociaciones serias”, ha alegado el mandatario estadounidense.

Según el alegato de Trump, “este acuerdo, como principio fundamental, incluirá la imposibilidad de que Irán acceda a armas nucleares”.

“En respeto a los líderes mencionados, he dado instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth; al presidente del Estado Mayor Conjunto, general Daniel Kin; y al Ejército de Estados Unidos de cancelar el ataque programado para mañana contra Irán”, ha indicado.

Por último, ha escrito que les ha ordenado “mantenerse completamente preparados para, en caso de no alcanzarse un acuerdo aceptable, iniciar en el menor tiempo posible —tan pronto como se dé la orden— un ataque total y masivo contra Irán”.

Trump se ha retractado varias veces de su plan de relanzar ataques contra Irán. Hace unas semanas, Trump también afirmó que, a solicitud del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y para dar oportunidad a las negociaciones con Irán, había detenido su plan denominado ‘Proyecto Libertad’ en el estrecho de Ormuz.

Dicho plan fue suspendido apenas 36 horas después de su inicio, y tenía como objetivo escoltar barcos para su tránsito por el estrecho de Ormuz.

Trump detuvo aquel plan en un contexto en el que muchas compañías navieras habían señalado que el ‘Proyecto Libertad’ no podría garantizar un paso seguro sin negociar previamente con Irán.

Trump en el blanco de las críticas

Trump ha sido duramente presionado dentro de Estados Unidos por haber iniciado una guerra sin objetivo claro, que según sus críticos no ha logrado alcanzar “ninguno de sus objetivos”.

El precio de los combustibles ha aumentado más del 50 % respecto a los niveles previos al conflicto, superando los 4,50 dólares por galón en Estados Unidos, y los productos de primera necesidad también han experimentado un encarecimiento significativo.

El mercado mundial del petróleo experimentó este lunes una fuerte sacudida en medio de la posibilidad de un enfrentamiento militar en la región de Asia Occidental.

Al comienzo de la jornada de negociación en Asia el lunes, el precio del Brent del Mar del Norte subió un 1,88 %, alcanzando 111,31 dólares por barril.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), principal referencia del mercado estadounidense, registró un incremento aún mayor, del 2,25 %, hasta situarse en 107,79 dólares por barril.

En los últimos días, Trump también ha sido duramente criticado por legisladores del partido opositor, el Partido Demócrata, por haber iniciado la guerra contra Irán.

Hace unos días, tres alto miembros de distintos comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, señalando que Trump había fracasado en lograr tres de sus objetivos principales en la guerra contra Irán, solicitaron su retirada inmediata del conflicto.

“Esta guerra opcional no ha alcanzado ninguno de los objetivos declarados por el gobierno: poner fin a las ambiciones nucleares de Irán, extraer el uranio altamente enriquecido del país o provocar un cambio de régimen”, escribieron Gregory Meeks, miembro sénior del Comité de Asuntos Exteriores; Adam Smith, miembro sénior de la Comisión de Fuerzas Armadas; y Jim Himes, miembro sénior del Comité Selecto de Inteligencia, en una carta dirigida a Trump el viernes.

hnb