Irán incauta cargamento de armas estadounidenses de grupúsculos terroristas

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica incauta un importante cargamento de armas estadounidenses destinado a Irán en una operación en la frontera occidental.

Durante una operación de inteligencia, el cuartel general Hamze Seyed Al-Shohada ha identificado y atacado a grupúsculos terroristas contrarrevolucionarios establecidos en el norte de Irak, que pretendían trasladar un gran cargamento de armas y municiones estadounidenses sin usar al interior del país.

La operación se llevó a cabo en el condado de Bane, en la provincia occidental de Kurdistán, donde se incautó una importante cantidad de armamento.

Según la información recibida por el corresponsal de la agencia iraní Tasnim y tras labores de inteligencia, se ha puesto en marcha un operativo para identificar y detener a todos los elementos internos traidores vinculados a los grupos terroristas.

El cuartel General Hamze Seyed Al-Shohada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha advertido a todos los elementos y agentes traidores, así como a sus cabecillas, que responderá con firmeza ante cualquier acción contra la seguridad de la República Islámica y que está preparado para dar una respuesta contundente que les hará arrepentirse.

ght/tqi