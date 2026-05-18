Irán alerta que tiene sorpresas para enemigos en caso de nueva agresión

Un diplomático iraní ha dicho que el país continúa el proceso diplomático con EE.UU. lejos de amenazas y, al mismo tiempo está listo para una confrontación militar.

“Nuestra diplomacia actúa con inteligencia y se sigue con seriedad. Al mismo tiempo, no vamos a ceder ante los comportamientos contradictorios de la otra parte. Estamos plenamente preparados para cualquier escenario”, ha dicho este lunes el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, durante su habitual rueda de prensa semanal en Teherán.

El vocero de la Diplomacia persa ha respondido así a una pregunta sobre cómo reaccionaría Irán a las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el país.

En una publicación del domingo por la mañana en su plataforma Truth Social, Trump advirtió que el tiempo se agotaba antes de que se lanzara una nueva oleada de agresiones militares estadounidenses. “Para Irán, el tiempo corre, y más les vale actuar, ¡RÁPIDO!, o no quedará nada de ellos”, escribió Trump en el breve mensaje de dos frases. “¡EL TIEMPO ES CRUCIAL!”.

Baqai ha dejado claro que mientras el país está comprometido con la diplomacia, las Fuerzas Armadas responderán a cualquier estupidez del adversario. “Frente a cualquier acción insensata, nos defenderemos con toda nuestra capacidad y nuestras Fuerzas Armadas tendrán sorpresas preparadas”, avisa.

Ha apostillado que “ante el más mínimo error” por parte de sus adversarios, la República Islámica sabe “perfectamente cómo responder de manera recíproca”.

En cuanto a las presiones económicas, el vocero ha subrayado que “el pueblo iraní no se dejará intimidar por amenazas ni presiones económicas”, señalando que Washington no ha logrado frenar la defensa de los intereses nacionales de Irán mediante sanciones o presión política.

Sobre las conversaciones indirectas con Estados Unidos, el diplomático ha confirmado que el proceso continúa mediante mediación de Pakistan. Según Teherán, ambas partes han intercambiado propuestas y observaciones sobre un plan de 14 puntos de Irán para poner fin a la guerra de manera definitiva.

Enriquecimiento es innegociable

Ha insistido en que el derecho del país al “enriquecimiento de uranio está reconocido por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y no es un tema negociable”. “La cuestión de nuestros derechos no es algo sobre lo que estemos dispuestos a negociar”, agrega, afirmando que las negociaciones se centran actualmente en la forma de poner fin a la guerra.

Irán y EE.UU. llevaron a cabo una ronda de negociaciones en Islamabad a mediados de abril días después de alcanzar un alto el fuego el 8 de abril que puso fin a la guerra de 40 días impuesta por Washington e Israel al país persa. Sin embargo, las pláticas terminaron sin alcanzar un acuerdo, debido a exigencias maximalistas de la contraparte, según afirma Teherán.

EE.UU. luego impuso un bloqueo naval a Irán el 13 de abril para forzar a Irán a finalizar un acuerdo. Sin embargo, la República Islámica ha enfatizado que jamás se someterá a la presión y no renunciará a sus derechos nucleares, incluido el enriquecimiento.

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