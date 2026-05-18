Irán advierte sobre conflicto con EEUU si fracasan negociaciones - Noticiero 19:30

Araqchi afirmó que Irán podría reanudar el conflicto directo con EE.UU. si fracasan las negociaciones. Baqai acusó a EEUU e Israel de usar Ormuz como pretexto.

1- El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, afirmó que la nación iraní sigue dispuesta a reanudar el conflicto militar directo con Estados Unidos si las negociaciones no ofrecen resultados aceptables y justos para su país.

2- El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, acusó a Estados Unidos e Israel de utilizar la inseguridad en el Estrecho de Ormuz como pretexto para justificar una nueva escalada contra la República Islámica.

3- El ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, José Manuel Albares, enfatizó que España no busca conflictos con Estados Unidos, aunque su política exterior seguirá guiándose por el respeto al derecho internacional.

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