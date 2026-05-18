Ejército israelí ataca e intercepta Flotilla Sumud con destino a Gaza

El ejército israelí ha comenzado a atacar e interceptar la flotilla humanitaria Global Sumud con destino a Gaza.

El diario israelí Yedioth Ahronoth ha informado este lunes que soldados israelíes fueron filmados cerca de uno de los barcos que se dirigían hacia la Franja de Gaza.

Medios israelíes han reportado que la operación para tomar el control de todos los barcos de la flotilla durará varias horas y podría prolongarse hasta mañana.

Además, algunos reportes apuntan a que 100 participantes de la Flotilla procedentes de Turquía han sido arrestados; Los detenidos de la Flotilla han sido trasladados a un buque de la marina equipado con una prisión flotante y luego al puerto de Ashdod.

🔴Medios israelíes informan que la marina interceptó las embarcaciones de la Flotilla de la Libertad y arrestó a activistas a bordo, quienes fueron trasladados a buques militares antes de ser llevados al puerto de Ashdod. pic.twitter.com/japWvQJdEI — HispanTV (@Nexo_Latino) May 18, 2026

La flotilla, compuesta por 54 embarcaciones, zarpó el jueves desde el distrito mediterráneo turco de Marmaris en un nuevo intento de romper el bloqueo israelí de Gaza, que se mantiene desde el verano de 2007.

Según Israel Hayom, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró consultas de seguridad el domingo antes de la llegada de la flotilla.

Un informe de Yedioth Ahronoth indica que los activistas Thiago Avila, de nacionalidad brasileña, y Saif Abu Keshek, de doble nacionalidad español-palestina detenidos por las fuerzas israelíes el mes pasado cerca de Grecia y posteriormente liberados, habían regresado a la flotilla.

Los dos activistas fueron detenidos por las fuerzas israelíes el pasado 30 de abril, junto a otras 175 personas, en las aguas de Grecia mientras intentaban desafiar el bloqueo a Gaza.

Israel interceptó y confiscó a 22 de 58 embarcaciones de la flota en aguas internacionales ante el silencio de Europa y Grecia. Los activistas denunciaron golpes, maltratos, agresiones sexuales y torturas por parte de las fuerzas israelíes.

tqi