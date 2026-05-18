Un opositor francés denunció complicidad europea en la reciente guerra de agresión librada por Estados Unidos y el régimen de Israel contra Irán.

Jean-Luc Mélenchon, la figura destacada del partido político La France Insoumise, y un aspirante esperado en las elecciones presidenciales francesas de 2027, hizo estas declaraciones en una publicación en su cuenta X el domingo.

Culpó a las capitales occidentales de sacrificar la paz global en favor de las ambiciones coloniales del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

“Las amenazas burdas de Trump y Netanyahu de destruir Irán solo son posibles gracias a la complicidad europea”, escribió.

En otra parte de su mensaje, Mélenchon añadió que “la paz mundial se reduce a los intereses del colonialismo de Trump y Netanyahu”.

El político también se dirigió directamente a los votantes franceses, instándoles a utilizar las próximas elecciones para acabar con la subordinación de su país a tales “criminales”.

Mélenchon instó al electorado a poner fin a “la alineación de Francia con estos criminales” y a “romper la correa” en las urnas.

La agresión injustificada de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos que asesinaron a altos funcionarios y comandantes iraníes. Los Estados ribereños del Golfo Pérsico permitieron que los regímenes agresores utilizaran su territorio y su espacio aéreo para lanzar ataques contra Irán.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron 100 oleadas de ataques de represalia exitosos contra objetivos estadounidenses e israelíes sensibles y estratégicos en toda la región.

El 8 de abril, cuarenta días después del inicio de la guerra, entró en vigor un alto el fuego temporal negociado por Islamabad. Sin embargo, la primera ronda de negociaciones, basadas en la propuesta de 10 puntos presentada por Irán, no logró llegar a un acuerdo debido a las exigencias excesivas de EE.UU.

Estados Unidos prorrogó unilateralmente la tregua tras su expiración, pero impuso un inhumano “bloqueo naval” a Irán.

El presidente francés Emmanuel Macron descartó la semana pasada cualquier despliegue militar unilateral francés en el estrecho de Ormuz, afirmando que París “nunca consideró” desplegar buques de guerra franceses en el estrecho sin “coordinación con Irán”.

También señaló que París está dispuesto a prestar ayuda “en coordinación con Irán” para permitir la reanudación del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz.

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