5 países europeos boicotean Eurovisión por Israel pese a “traición” de UER

El Festival de Eurovisión ha arrancado con cinco países, España, Irlanda, Islandia, Eslovenia y los Países Bajos boicoteando el evento debido a la participación de Israel.

La 70.ª edición del mayor evento musical televisado en directo del mundo fue inaugurado oficialmente el domingo en Viena (Austria) en medio de fuertes medidas de seguridad debido al boicot masivo y llamamientos a protesta contra la guerra genocida israelí en la Franja de Gaza.

Mientras España, Irlanda y Eslovenia anunciaron que tampoco emitirán el certamen por televisión, más de 1100 artistas y figuras culturales también pidieron un boicot del evento y expulsión de Israel.

Desde Italia también llegan voces que exigen el boicot del evento por parte de Roma. El representante sindical italiano, Claudio Ciccone, ha pedido a las autoridades de su país seguir el paso de España y retirarse del festival, mientras ha denunciado el doble rasero de los responsables del evento ante la participación israelí.

“Si Eurovisión excluyó a Rusia por lo sucedido en Ucrania, ¿por qué no excluyeron a Israel por lo que hizo en Palestina, Gaza, el Líbano y Siria? Creo que se trata de una cuestión política”, afirma Ciccone.

Muchas organizaciones defensoras de derechos humanos también han denunciado la presencia de Israel en el evento, advirtiendo que el concurso podría ayudarle al régimen limpiar su cara de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza contra el pueblo palestino.

Amnistía Internacional: UER “traicionó a la humanidad” por dejar participar a Israel

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha publicado este lunes un duro comunicado contra la Unión Europea de Radiodifusión (UER), acusándola de actuar con “doble rasero” y “traicionar a la humanidad” por mantener a Israel en el festival tras haber expulsado anteriormente a Rusia por la guerra en Ucrania.

⚠️ Amnistía Internacional acusa a la UER de "traicionar a la humanidad" por mantener a Israel en Eurovisión 2026



🗣️ La organización denuncia el "doble rasero" de la UER y asegura que el festival no debería servir para "distraer" de la situación en Gaza



👉 Toda la información,… pic.twitter.com/ZoJbGMFyZc — Eurovision-Spain | PrePartyES (@eurospaincom) May 11, 2026

El texto, firmado por la secretaria general de AI, Agnès Callamard, critica directamente la decisión de la UER y considera que la participación israelí contradice los valores que el propio festival asegura defender. “El fracaso de la UER al suspender a Israel de Eurovisión, como hizo con Rusia, es un acto de cobardía y una muestra de un flagrante doble rasero”, se lee en el comunicado.

AI también sostiene que Israel utiliza el certamen como una plataforma internacional para desviar la atención de la crisis humanitaria vivida en Gaza tras el genocidio israelí y denuncia que la UER está ignorando las protestas y peticiones de boicot surgidas en los últimos meses.

“Las canciones y las lentejuelas no deben servir para distraer de las atrocidades de Israel ni del sufrimiento palestino. No debería haber escenario para Israel en Eurovisión mientras haya un genocidio en curso”, enfatiza AI.

Cifra más baja

El festival reúne a participantes de 35 países, la cifra más baja desde la ampliación del concurso en 2004, debido al boicot del concurso por varios países.

La policía australiana ha intensificado las medidas de seguridad ante los llamamientos a protestas en Viena durante la celebración del evento.

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza y de las autoridades israelíes, hasta abril de 2026, más de 73 000 personas habían muerto en la guerra de Gaza, descrita por muchas organizaciones pro derechos humanos como un genocidio.

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