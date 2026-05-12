Estadounidenses rechazan justificaciones de Trump para la guerra con Irán

Una nueva encuesta en EE.UU. indica que la mayoría de los estadounidenses desaprueba las justificaciones del presidente Donald Trump para la guerra con Irán.

La investigación, realizada por el Instituto Reuters/Ipsos ha concluido que el 66 % de los estadounidenses considera poco convincentes las explicaciones de Trump sobre la necesidad de emprender una guerra contra la República Islámica de Irán.

Según la encuesta, dos tercios de los estadounidenses consideran que Trump no ha explicado con claridad los objetivos de las ofensivas militares de su país en Irán.

Además, el sondeo ha revelado que el número de estadounidenses afectados por el aumento del precio de la gasolina debido al conflicto en Asia Occidental ha crecido un 8 % desde marzo, alcanzando el 63 % de la población.

La investigación se ha realizado durante cuatro días, con la participación de 1254 personas y un margen de error del 3 %.

Según otro estudio realizado por PBS News/NPR/Marist, la mayoría del pueblo de EE.UU. —seis de cada diez ciudadanos estadounidenses— rechaza la gestión de Trump en la guerra contra Irán.

De igual manera, el sondeo también reveló que el 62 % de los estadounidenses cree que Trump ha debilitado la posición de EE.UU. a nivel internacional, dañando la reputación mundial del país a través de sus agresivas decisiones de política exterior, un aumento con respecto al 57 % registrado en enero.

La presión económica dentro de EE.UU. también está intensificando la reacción negativa: el 61 % de los estadounidenses desaprueba ahora la gestión económica de Trump, un ligero aumento con respecto a marzo, mientras que solo el 35 % la aprueba.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una nueva ronda de agresión aérea contra Irán, unos ocho meses después de haber llevado a cabo ataques no provocados contra el país.

Irán comenzó a tomar represalias rápidamente contra los ataques lanzando andanadas de misiles y ataques con drones contra los territorios ocupados por Israel, así como contra bases e intereses estadounidenses en países de la región.

También, Irán impuso restricciones en el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

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