Analista: la crisis marítima afecta a todos los mercados regionales

Naile Manjarrés afirmó que EE.UU. viola el derecho internacional y advirtió que la crisis marítima impacta a toda la región.

La analista internacional Naile Manjarrés afirmó durante una entrevista con Hispan TV que la postura de Irán evidencia que Estados Unidos “es el único actor que está infringiendo el derecho internacional” en medio de las tensiones marítimas y comerciales en la región.

Manjarrés señaló que las interceptaciones de embarcaciones en aguas internacionales no representan un hecho aislado y recordó antecedentes similares en países como Venezuela. Según explicó, Teherán exige garantías mínimas de seguridad, condiciones dignas para el comercio y el respeto a la libre navegación.

La analista advirtió además que la crisis no afecta únicamente a Irán, sino que repercute en todos los mercados regionales, aumentando la incertidumbre sobre las rutas comerciales y energéticas estratégicas.

Fuente: Hispan TV Noticias.

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