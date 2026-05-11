Irán rechaza fantasías del enemigo: producción de crudo sigue estable

Irán asegura que la producción de crudo sigue estable pese a la guerra e informa de contramedidas para neutralizar el bloqueo naval, rechazando alegaciones de EE.UU.

En una entrevista con la televisión nacional, el ministro de Petróleo iraní, Mohsen Pakneyad, ha desmentido los informes que afirmaban que los pozos petroleros del país enfrentaban crisis técnicas o daños físicos debido al bloqueo naval estadounidense impuesto al país el pasado 13 de abril.

Pakneyad ha calificado las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre supuestas “explosiones en pozos petroleros” de “fantasías infundadas” difundidas por medios de comunicación que están bajo su control.

“Los expertos en materia de energía se ríen de tales afirmaciones”, ha dicho, preguntando: “¿De qué explosiones están hablando?”.

Además, ha asegurado que “durante 40 días del conflicto, los niveles de producción se mantuvieron estables y el proceso de exportación se llevó a cabo de manera favorable y adecuada”, haciendo referencia a la guerra de agresión impuesta por Estados Unidos e Israel al país, iniciada a finales de febrero y paralizada el 8 de abril con un alto el fuego.

El ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, destacó la continuación ininterrumpida de la producción y exportación de crudo durante los 40 días de guerra.https://t.co/2UcC8kiEe2 — HispanTV (@Nexo_Latino) May 7, 2026

Si bien el ministro ha reconocido que surgieron algunas dificultades tras la imposición de un bloqueo naval estadounidense al país, ha asegurado que se implementaron medidas estratégicas para mitigar el impacto.

“Naturalmente, enfrentamos desafíos en los días posteriores al bloqueo. Se adoptaron medidas de contingencia y la implementación de estas estrategias continúa”, ha ratificado.

EE.UU. ha advertido que mantendrá de manera indefinida el bloqueo a los puertos y costas iraníes para forzar a la República Islámica reabrir el estrecho de Ormuz —una vía marítima estratégica para el comercio energético mundial que está cerrado por Irán desde el inicio de la guerra— y finalizar un acuerdo que abarca muchos términos.

Teherán ha condenado el cerco como una violación de los términos del alto el fuego, y destacado que la única solución duradera para las tensiones en Ormuz es el fin permanente de la guerra y el levantamiento del bloqueo naval. También, ha advertido a los adversarios sobre la escala y modo impredecibles de la respuesta de Irán ante cualquier agresión futura.

A pesar de las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que el cerco naval era como un “puño de hierro”, muchos buques cargados de petróleo iraní han atravesado el estrecho de Ormuz con destino a varios países, incluidos China y la India.

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