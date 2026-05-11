Irán: EEUU no tiene otra opción que aceptar la propuesta de 14 puntos

El presidente del Parlamento iraní, ha declarado que Estados Unidos no tiene otra opción que aceptar la propuesta de 14 puntos de Irán.

“No hay alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se establecen en la propuesta de 14 puntos”, ha subrayado el presidente del Parlamento de irán, Mohamad Baqer Qalibaf, en su cuenta en X en la noche del lunes.

Al señalar que “cualquier otro enfoque será completamente infructuoso”, el jefe del Poder Legislativo iraní ha advertido que “no conducirá más que a un fracaso tras otro”.

Qalibaf ha cerrado su mensaje remarcando que “cuanto más dilaten su respuesta, más pagarán los contribuyentes estadounidenses por ello”.

🚨En su segundo mensaje de la noche en X, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, destacó:



“No existe otra alternativa que aceptar los derechos del pueblo iraní, tal como se establecen en la propuesta de 14 puntos...” https://t.co/MSmj1geBLy — HispanTV (@Nexo_Latino) May 11, 2026

Propuesta de Irán para poner fin a la reciente guerra es “razonable”

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, afirmó que la propuesta de Irán para poner fin a la reciente guerra es razonable, mientras Estados Unidos continúa insistiendo en “demandas irracionales” moldeadas por el régimen israelí.

“No hemos exigido ninguna concesión. Lo único que hemos reclamado son los derechos legítimos de Irán”, declaró Baqai durante su rueda de prensa semanal del lunes.

“¿Es irracional que Irán demande el fin de la guerra en la región, la detención de la piratería marítima contra los barcos iraníes y la liberación de los activos del pueblo iraní que han sido bloqueados injustamente durante años?”, preguntó el vocero de la Cancillería iraní.

“¿Es nuestra propuesta para garantizar un paso seguro por el estrecho de Ormuz irracional? ¿Es irresponsable establecer la paz y la seguridad en toda la región?”, agregó.

“Todo lo que propusimos en el plan fue razonable y generoso, y está pensado para el beneficio de la región y del mundo”, subrayó.

Baqai expresó su pesar porque la parte estadounidense, basada en una mentalidad influenciada por el régimen israelí, siga insistiendo en demandas irracionales.

Asimismo, añadió que todos los puntos planteados por Irán debían ser discutidos, pero hasta ahora la parte estadounidense se ha negado a abordarlos de buena fe.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reaccionó con indignación a la respuesta formal de Teherán, calificándola de “completamente inaceptable”.

Trump también declaró en una entrevista con Axios que ha discutido la respuesta de Irán con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La República Islámica de Irán presentó su respuesta al texto propuesto por la parte estadounidense el domingo pasado.

Teherán ha subrayado de manera reiterada que, en esta etapa, las negociaciones solo se centrarán en poner fin a la guerra en la región.

El 8 de abril se negoció un alto el fuego con la mediación de Pakistán, pero las conversaciones posteriores no lograron llegar a un acuerdo debido a las exigencias excesivas de Washington.

Los funcionarios iraníes han criticado repetidamente a Estados Unidos por su enfoque en las conversaciones, ya que la Casa Blanca busca imponer condiciones en lugar de entablar un verdadero diálogo recíproco.

Las autoridades iraníes han dejado claro que cualquier futura negociación debe basarse en el respeto a los derechos de Irán, y no en dictados o coerción.

hnb