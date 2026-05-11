Fuerzas Armadas de Irán, listas para “sorprender” a los agresores

El presidente del Parlamento de Irán ha subrayado que las Fuerzas Armadas iraníes están listas para dar una respuesta contundente ante cualquier agresión.

“Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para ofrecer una respuesta ejemplar a cualquier agresión; una estrategia equivocada y decisiones erróneas siempre conducen a resultados fallidos”, ha advertido este lunes el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf en una publicación en su cuenta de X.

Tras reiterar que “Estamos preparados para todas las opciones”, el alto legislador iraní ha avisado que los enemigos “quedarán sorprendidos”.

Las declaraciones de Qalibaf se producen mientras la República Islámica mantiene su política de paciencia estratégica y máxima preparación ante las crecientes amenazas de Estados Unidos e Israel.

📱 El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, subrayó en su cuenta de X:



“Las fuerzas armadas iraníes están plenamente preparadas para responder con disciplina y firmeza ante cualquier agresión... https://t.co/6sgwDbgZKW — HispanTV (@Nexo_Latino) May 11, 2026

Los funcionarios iraníes han subrayado de manera constante que Teherán busca la paz y la estabilidad regional, pero que nunca dudará en defender su soberanía con plena determinación cuando se crucen líneas rojas.

Apoyándose en décadas de autosuficiencia, tecnología avanzada de misiles y drones, y el espíritu indestructible del Eje de la Resistencia, Irán ha desarrollado una capacidad defensiva formidable que no deja margen para errores de cálculo por parte del enemigo.

La declaración de Qalibaf es una señal clara de que cualquier aventura temeraria por parte del adversario será recibida con una sorpresa que no podrán anticipar ni soportar.

En respuesta a la agresión estadounidense-israelí, Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo vinculado a los agresores y sus aliados, provocando un alza en los precios del petróleo.

Irán comenzó a aplicar controles mucho más estrictos el mes pasado, tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de un bloqueo dirigido a los buques y puertos iraníes. Los buques de guerra estadounidenses que intentaron acercarse a aguas iraníes en las últimas semanas, en un intento desesperado por romper el control de Irán sobre el estrecho, fueron repelidos por fuego directo iraní.

Esto ha anulado las promesas de Washington de restablecer la navegación normal en el Golfo Pérsico, empañando aún más la imagen de Estados Unidos como potencia global.

hnb