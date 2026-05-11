Trump, “frustrado” por la capacidad de Cuba para resistir presiones

El presidente de EE.UU., Donald Trump, “frustrado” por la capacidad de Cuba para resistir la presión, contempla una acción militar, así ha señalado un informe.

El canal NBC News informó el lunes que funcionarios estadounidenses le han dicho a Trump que el gobierno del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, “aún podría caer para finales de año” sin una acción militar, pero el presidente estadounidense no está dispuesto a esperar tanto.

El informe añade que la impaciencia de Trump ha llevado al Pentágono a intensificar la planificación de un posible ataque contra la isla.

La semana pasada, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que el gobierno cubano había rechazado 100 millones de dólares en ayuda humanitaria ofrecida por Washington.

También lo calificó de “un statu quo inaceptable” que Estados Unidos tenga, “a 90 millas de nuestras costas, un estado fallido que además resulta ser territorio amigo de algunos de nuestros adversarios”.

Durante más de seis décadas, Cuba ha sido objeto de crecientes e inhumanas sanciones estadounidenses, en flagrante violación de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.

La administración Trump ha intensificado la campaña de presión contra Cuba desde enero, cuando Estados Unidos secuestró al presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras un ataque militar ilegal.

En febrero, el presidente estadounidense impuso un bloqueo petrolero a Cuba, al tiempo que insinuó repetidamente una posible operación de “cambio de régimen” contra el Estado latinoamericano.

El mes pasado, el presidente cubano declaró a NBC News que está dispuesto a sacrificar su vida por su patria.

“Si llega el momento, no creo que haya justificación alguna para que Estados Unidos lance una agresión militar contra Cuba, ni para que lleve a cabo una operación quirúrgica o el secuestro de un presidente”, dijo Díaz-Canel, refiriéndose al secuestro de Maduro.

“Si eso sucede, habrá combates, habrá lucha, nos defenderemos, y si tenemos que morir, moriremos, porque como dice nuestro himno nacional: ‘Morir por la patria es vivir’”, declaró el mandatario cubano.

El presidente de EE.UU eleva sus amenazas de agresión militar contra #Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes.



La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 2, 2026

La administración Trump procura encontrar un resquicio para preservar las apariencias y evadir el enredo bélico con Irán en el que se halla inmersa.

Anteriormente, Trump dijo que “quizás hagamos una parada en Cuba después de que terminemos con esto”, en referencia a la guerra de agresión ilegal entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero y terminó con un alto el fuego negociado por Pakistán el 8 de abril.

zas