Irán rechaza plan de EEUU y sus aliado sobre el estrecho de Ormuz en CSNU

Un funcionario iraní ha subrayado que el proyecto de resolución de EE.UU. sobre el estrecho de Ormuz refleja un intento de modificar la naturaleza del problema.

El viceministro de Asuntos Jurídicos e Internacionales del Ministerio de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, enfatizó el lunes en un mensaje en su cuenta de X que el intento de Estados Unidos y de algunos de sus aliados regionales de presentar un proyecto de resolución sobre el estrecho de Ormuz en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) refleja un nuevo esfuerzo por desviar la esencia del problema: transformar las consecuencias de una agresión militar y un bloqueo ilegal en un expediente contra el país que ha sido objeto de amenazas, presión y ataques”.

Al señalar que “la libertad de navegación es un principio jurídico respetable”, el vicecanciller iraní ha puesto de relieve que “no puede interpretarse de manera selectiva, política o al margen de la Carta de las Naciones Unidas”.

“Ninguna iniciativa sobre la seguridad marítima en esta región puede, al mismo tiempo, ignorar el recurso a la fuerza, el bloqueo naval, las amenazas constantes y el papel directo de Estados Unidos y del régimen israelí en la generación de la crisis, y pretender mantener neutralidad o legitimidad jurídica”, ha precisado el alto diplomático iraní.

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Viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos, Kazem Gharibabadi:



- La libertad de navegación es un principio jurídico, pero no puede interpretarse de manera selectiva.



- Los esfuerzos de Estados Unidos y algunos de sus aliados regionales… pic.twitter.com/2NdFh0cx3r — Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) May 11, 2026

Tras señalar que “el problema principal no es el tránsito de los barcos en el vacío”, Qaribabadi ha recalcado que “el verdadero problema es que ciertos gobiernos intentan reescribir los efectos de sus acciones ilegales bajo el lenguaje del ‘orden internacional’”.

“Tal enfoque no contribuye ni a la reducción de tensiones, ni a la seguridad marítima, ni a la legitimidad de los mecanismos multilaterales”, ha advertido el funcionario persa.

Por último, el vicecanciller iraní para Asuntos Jurídicos e Internacionales ha declarado que “cualquier texto que pretenda describir la situación del estrecho de Ormuz sin mencionar la agresión, el bloqueo, la amenaza de recurrir a la fuerza y los derechos legítimos de Irán para defender su seguridad e intereses vitales será, desde el principio, incompleto, parcial, político y condenado al fracaso”.

Baréin y Estados Unidos han distribuido un borrador de resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) que se dirige directamente a Irán con críticas y formula acusaciones sobre la colocación de minas, la imposición de peajes y las amenazas a los buques en tránsito por el estrecho de Ormuz.

Los representantes de Baréin, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar y EE.UU. en la ONU respaldaran el proyecto de resolución antiraní, en el que se pedía garantizar la libertad de navegación y prevenir cualquier interrupción del paso de los buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Irán ha considerado injusto e inaceptable que EE.UU. apoye la seguridad y la navegación libre en Ormuz, pero imponga un bloqueo naval a los puertos iraníes.

“La única solución sostenible en el estrecho de Ormuz es el fin permanente de la guerra, el levantamiento del bloqueo marítimo y la restauración del tránsito normal”, destacó el jueves el representante iraní ante las Naciones Unidas, Amir Said Iravani, a periodistas, en relación con el referido borrador de resolución presentado por Estados Unidos y Baréin, al que calificó como “defectuoso, unilateral y con motivaciones políticas”.

Por su parte, el canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, calificó de “unilateral e incompleto” el proyecto de resolución presentado por EE.UU. y Baréin sobre la situación en el estrecho de Ormuz.

“La comunidad internacional no debe permitir que el CSNU sea utilizado indebidamente por los agresores ni se convierta en una herramienta para legitimar sus acciones ilegales”, subrayó el jueves el canciller iraní en una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Destacó que el texto sobre Ormuz no hace ninguna referencia a la “causa principal” de la situación actual en el estrecho, es decir, “la agresión militar y el uso ilegal de la fuerza por parte de EE.UU. y el régimen de Israel contra la República Islámica de Irán”.

A su vez, la misión rusa ante la ONU fustigó los intentos de incluir formulaciones desequilibradas en el borrador de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ormuz.

“Nuestro país tampoco apoya los peligrosos intentos de dotar al documento de un lenguaje sesgado y exigencias unilaterales hacia Teherán, ignorando por completo la causa fundamental de la crisis: la acción militar conjunta estadounidense-israelí contra Irán”, recalcó la misión rusa ante las Naciones Unidas en un comunicado emitido el jueves.

Irán fortaleció su control sobre el estrecho de Ormuz a partir del 28 de febrero, cuando impidió el paso seguro de buques pertenecientes a Israel, a Estados Unidos o a sus aliados, después de sus ataques conjuntos contra territorio iraní.

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