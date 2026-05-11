Irán a Trump: Ganamos en el campo de batalla, no sueñe con la diplomacia

El asesor del Líder lanza tres advertencias a Trump sobre las falsas amenazas nucleares, error geopolítico regional y el fracaso diplomático y militar ante Irán.

Ali Akbar Velayati, el asesor para Asuntos Internacionales del Líder de la Revolución Islámica de Irán ha aludido en tres mensajes publicados este lunes en su cuenta de X a recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un primer post, el funcionario persa ha dicho que “Trump dice que ‘Irán ya no se reirá’ mientras se jacta de un ‘glorioso alto el fuego’. Sin embargo, amenaza a Irán con insinuaciones nucleares, como si aún creyera las mentiras del Pentágono sobre la ocultación de las numerosas bajas de soldados estadounidenses”.

1) Trump says “Iran will no longer laugh” while boasting about a “glorious ceasefire.” Yet he threatens Iran with nuclear innuendoes as if he still believes the Pentagon’s lies about hiding the heavy casualties of American soldiers — Aliakbar Velayati (@Drvelayati_ir) May 11, 2026

El alto cargo iraní hacia referencia a un mensaje del mandatario estadounidense publicado el domingo en el que aseguraba que Irán “no se reirá más” de su país, en el contexto de crecientes tensiones entre Teherán y Washington, cuyas confrontaciones militares tras cuarenta días cesaron el 8 de abril con un alto el fuego solicitado por Trump ante la contundente respuesta en el campo de batalla y estratégicas por la parte iraní.

Sin embargo, el alto el fuego de Trump es visto por analistas como una derrota estratégica de Estados Unidos y, en todo momento, las fuerzas armadas de Irán han dejado en claro que mantienen su máximo nivel de preparación para enfrentar la reanudación de la guerra, donde los reportes indican que Washington ha sufrido una millonaria pérdida en equipos.

🟤El prominente político iraní Ali Akbar Velayati destaca que Estados Unidos se vio obligado a aceptar el alto el fuego.



🔹Señala que las Fuerzas Armadas de Irán se encuentran en el más alto nivel de preparación.



🔹Agrega que Irán ya desempeña el papel de eje del polo islámico. pic.twitter.com/KgnMNz3q6m — HispanTV (@Nexo_Latino) April 8, 2026

En un segundo post, Velayati hace referencia al nuevo orden geopolítico y el error de Trump hacia China, considerando que el inquilino de la Casa Blanca viajará este miércoles a Pekín, socio estratégico de Teherán.

“Señor Trump, no dé por sentado que puede aprovechar la calma actual en Irán y marchar triunfalmente hacia Pekín. Primero, aprenda el ‘alfabeto del nuevo orden geopolítico en Asia Occidental’”, ha escrito el asesor persa.

De hecho, Velayati anteriormente ha indicado que la retirada de tropas estadounidenses de Alemania, el debilitamiento de la OTAN y los repetidos problemas técnicos en los buques de guerra de EE.UU. son “signos de que la ilusión de la Casa Blanca se está desmoronando”.

En su tercer post, el alto diplomático iraní ha dedicado unas líneas en X al fracaso diplomático y militar de Estados Unidos ante Irán. “Lo derrotamos en el campo de batalla; no se imagine que saldrá victorioso en la diplomacia”, ha aseverado.

Según el asesor, la superioridad militar de Irán en el terreno —demostrada durante el reciente conflicto— no tiene correlato en la mesa de negociación. Velayati ha subrayado que “la era de imponer seguridad desde el otro lado del océano ha terminado” y que las vías fluviales regionales (Ormuz, Malaca y Bab el-Mandeb) están ahora garantizadas por Irán y sus aliados estratégicos.

➡️ Ali Akbar Velayati:



👉“La era de imponer la seguridad desde el otro lado de los océanos ha llegado a su fin. Hoy, no solo la seguridad del estrecho de Ormuz y de Malaca está garantizada bajo el amparo de nuestro poder y el de nuestros socios estratégicos, pic.twitter.com/OqljqayXtG — HispanTV (@Nexo_Latino) April 19, 2026

Irán y EE.UU. llevaron a cabo una ronda de negociaciones en Islamabad a mediados de abril días después de alcanzar un alto el fuego el 8 de abril que puso fin a la guerra de 40 días impuesta por Washington e Israel al país persa. Sin embargo, las pláticas terminaron sin alcanzar un acuerdo, debido a exigencias maximalistas de la contraparte, según afirma Teherán.

EE.UU. luego impuso un bloqueo naval a Irán el 13 de abril para forzar a Irán a finalizar un acuerdo. Sin embargo, la República Islámica ha enfatizado que jamás negociará bajo presión ni amenazas.

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