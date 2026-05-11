Pezeshkian agradece al alto clérigo de Irak su apoyo a Irán durante guerra

El presidente iraní ha expresado su gratitud al máximo clérigo chií de Irak, el ayatolá Seyed Ali Sistani, por su apoyo a Irán y a los afectados por la reciente guerra.

En un mensaje en árabe publicado este lunes en su cuenta de X, Masud Pezeshkian ha elogiado la larga trayectoria de solidaridad de la autoridad religiosa con la República Islámica.

“Extiendo mi más profundo agradecimiento por el generoso apoyo brindado por su Eminencia el Gran Ayatolá Sayed Ali Sistani a la República Islámica de Irán y a los afectados por la reciente agresión, y agradezco la solidaridad del pueblo hermano de Irak”, ha escrito el mandatario persa en su mensaje.

El presidente ha señalado que la autoridad religiosa siempre ha sido “una fortaleza inexpugnable y un pilar firme” para los oprimidos en todo el mundo.

Asimismo, ha expresado su agradecimiento al pueblo hermano de Irak por su solidaridad con Irán en estos tiempos de crisis.

🇮🇶 Multitudes masivas participan en protestas contra la guerra en las ciudades de Nasiriya y Basora, en Irak, denunciando las agresiones de Estados Unidos e Israel contra Irán, Irak y el Líbano. pic.twitter.com/bQZIFMtdXp — HispanTV (@Nexo_Latino) April 4, 2026

La guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos que asesinaron al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a otros altos funcionarios. Los bombardeos también se cobraron más de 3000 vidas civiles en Irán.

Las Fuerzas Armadas iraníes respondieron con 100 oleadas de potentes ataques con misiles y drones contra intereses estadounidenses e israelíes en toda la región.

Irak fue uno de los primeros países de la región que denunció las agresiones, exigiendo fin inmediato de la guerra ilegal contra Irán. El ayatolá Sistani, por su parte, condenó enérgicamente el conflicto, enviando un equipo al país persa para evaluar los daños y brindar asistencia.

⚫️ El máximo líder chií de Irak ofrece condolencias por el martirio del Líder de la Revolución Islámica de Irán



Ayatolá Sistani: “Se espera que la gran nación iraní mantenga la unidad y la cohesión nacional, y no permita que los agresores logren sus objetivos maliciosos”. pic.twitter.com/ndlQRVFads — HispanTV (@Nexo_Latino) March 1, 2026

“Condenamos con firmeza esta guerra opresiva e instamos a todos los musulmanes y defensores de la libertad del mundo a condenarla y mostrar solidaridad con las naciones oprimidas de Irán y el Líbano”, declaró el destacado clérigo al inicio del conflicto.

El ayatolá Sistani también hizo un llamamiento a los países y actores influyentes de todo el mundo, así como a los Estados musulmanes, para que hagan todo lo posible por detener la agresión.

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