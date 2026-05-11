Pezeshkian: Irán llevará su victoria militar a la diplomacia

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha abogado por el diálogo para garantizar los derechos del pueblo iraní “desde una posición de dignidad y poder”.

Durante una reunión efectuada este lunes en Teherán, con el jefe de la Policía iraní, el general de brigada Ahmadreza Radan, y varios comandantes de alto rango de la Policía, el mandatario ha señalado que Irán considera “posible negociar desde los principios de dignidad, sabiduría e interés nacional”, aunque ha insistido en que el país mantiene “una profunda desconfianza hacia sus adversarios”, con Estados Unidos a la cabeza.

Ha expresado su agradecimiento a la Policía por proteger al país y mantener el orden durante la guerra de 40 días impuesta por Estados Unidos e Israel, destacando que el pueblo iraní y las Fuerzas Armadas lograron impedir que el enemigo alcanzara sus objetivos y lo obligaron a aceptar un alto el fuego el 8 de abril y detener las hostilidades.

“La nación iraní y nuestras poderosas Fuerzas Armadas frustraron los planes del enemigo mediante resistencia y firmeza”, ha declarado.

Conforme a Pezeshkian, actualmente existen varias opciones para el futuro del país: avanzar hacia negociaciones preservando la dignidad y los intereses nacionales, permanecer en una situación de “ni guerra ni paz”, o continuar el camino de la confrontación militar.

En este contexto, ha sostenido que la opción “más racional y lógica” consiste en transformar la victoria militar en “un logro diplomático que consolide los derechos de Irán desde una posición de dignidad y poder”.

🔴#Opinión | Trump atrapado en un círculo de fuego ante un Irán en máxima alerta y con líneas rojas definidas

✍️Por el personal del sitio web de HispanTV

🔗Artículo completo: https://t.co/Mnha5JEVty pic.twitter.com/4XeerEFzM7 — HispanTV (@Nexo_Latino) May 11, 2026

Citando al primer Imam de los musulmanes chiíes, el Imam Ali (la paz sea con él), el mandatario ha dicho que, si un enemigo ofrece la paz, esta no debe ser rechazada, aunque nunca debe perderse la cautela ni confiar plenamente en él.

Por tanto, ha concluido señalando que, si se alcanza un acuerdo que tenga en cuenta las preocupaciones del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, y los intereses del pueblo iraní, la República Islámica respetará plenamente sus compromisos.

Sus declaraciones se producen un día después de que Irán enviara su respuesta oficial a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra, iniciada a finales de febrero. La contrapropuesta iraní, según medios oficiales, busca centrar la primera fase de las negociaciones en el cese del conflicto en la región y el fortalecimiento de la seguridad marítima.

En este sentido, Pezeshkian utilizó ayer sus redes sociales para marcar la cancha frente a una posible mesa de diálogo: “Nunca inclinaremos la cabeza ante el enemigo y, si surge la posibilidad de negociación, eso no significa rendición ni retroceso”, afirmó en X. El mandatario subrayó que el objetivo de cualquier acercamiento es proteger los intereses nacionales.

ftm/ncl/tmv