Irán: EEUU busca salir del atolladero de la guerra, violando alto el fuego

Irán denunció los ataques de EE.UU. del jueves como una “violación flagrante” de la tregua y muestra de la “desesperación” de Trump para salir de la guerra.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán ha emitido un comunicado este viernes en el que condena los ataques perpetrados por el ejército estadounidense entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes contra dos petroleros iraníes cerca del puerto de Jask y el estrecho de Ormuz, así como varias instalaciones costeras en el sur del país persa. Ha destacado la “respuesta contundente” de las fuerzas iraníes que no permitieron a los agresores “lograr sus objetivos ilegítimos”.

🔴Vea cómo respondió Irán a ataque de EEUU en la zona de Ormuz 🔺Irán muestra imágenes del momento en que el Ejército iraní prepara misiles para su respuesta a la violación de la tregua por parte de fuerzas estadounidenses en la zona de Ormuz.https://t.co/fHFy35aeIl — HispanTV (@Nexo_Latino) May 8, 2026

La nota pone de relieve que las operaciones estadounidenses, además de violar directamente el acuerdo de alto el fuego alcanzado el 8 de abril de 2026 y en vigor desde entonces, violan el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas y constituyen un acto claro de agresión, según la Resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).

“Estos actos provocadores demuestran la creciente frustración y confusión del órgano rector estadounidense y su total incapacidad para comprender la realidad de la situación o encontrar una solución racional para salir del atolladero en el que ellos mismos se han metido”, reza el comunicado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores insta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) y al secretario general de la ONU a cumplir con sus responsabilidades en materia de paz y seguridad internacionales, advirtiendo de que la “indiferencia” y la “permisividad” del organismo mundial ante la ilegalidad estadounidense podrían tener graves consecuencias regionales.

Irán pide seguridad regional endógena sin l a presencia de EEUU y fuerzas extranjeras

La Cancillería ha reiterado su postura de que la presencia de fuerzas estadounidenses y extranjeras es la causa principal de la inestabilidad en el Golfo Pérsico y el mar de Omán y ha hecho hincapié en su compromiso con la política de “buena vecindad” y el respeto a la integridad territorial de todos los Estados de la región.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán invitó una vez más a los gobiernos regionales a establecer un “mecanismo de seguridad endógeno” basado en la confianza colectiva, libre de la “interferencia destructiva” de actores extrarregionales.

En respuesta al ataque contra petroleros iraníes y zonas civiles en la isla de Qeshm, las fuerzas navales de Irán atacaron destructores estadounidenses con misiles de crucero y drones de combate cerca del estrecho de Ormuz.

Estados Unidos ha realizado estos ataques, en medio de un alto el fuego en vigor desde el 8 de abril, tras cuarenta días de combates. El presidente Donald Trump solicitó la tregua para negociaciones bajo la mediación de Pakistán. Se dio una ronda el mes pasado, pero sin resultados por las excesivas demandas de la parte estadounidense.

De hecho, en medio de las negociaciones, Trump impuso un bloqueo a los puertos navales iraníes y en represalia, Teherán restringió el paso por el estrecho de Ormuz y advierte que no lo abrirá hasta el fin del cerco estadounidense.

Irán, en reiteradas ocasiones, ha destacado que la única solución duradera para la crisis en el estrecho de Ormuz es el fin permanente de la guerra, el levantamiento del bloqueo naval y la reanudación del tránsito normal.

También, ha advertido a los adversarios sobre la escala y modo impredecibles de la respuesta de Irán ante cualquier agresión futura.

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