Tensión en el estrecho de Ormuz inmoviliza 100 barcos de Hong Kong

El jefe naviero de Hong Kong alertó que unos 100 buques registrados en la ciudad o pertenecientes a compañías hongkonesas siguen inmovilizados en Ormuz.

Según el presidente de la Asociación de Armadores de Hong Kong, Richard Hex, la situación afecta a unos 2300 marineros, al estimarse una media de 23 tripulantes por embarcación. El dirigente advirtió de que intentar sacar un barco detenido dentro del estrecho “es extremadamente peligroso”, ante el riesgo de que pueda ser alcanzado por fuego en medio de la escalada militar en la zona.

El responsable señaló que la prioridad del sector es garantizar el suministro de alimentos, agua potable y apoyo psicológico a los tripulantes, sometidos a una fuerte presión emocional tras observar ataques recientes o seguir las noticias sobre la confrontación entre Estados Unidos e Irán.

About 100 Hong Kong ships are stuck in the Strait of Hormuz



🗣️ "Richard Hex", the head of the Hong Kong Shipowners' Association:



🔴 About 100 ships registered in Hong Kong or owned by Hong Kong companies remain blocked in the Strait of Hormuz.



🔴 If we take into account… pic.twitter.com/H56WYH8Agt — Sprinter Press Agency (@SprinterPress) May 11, 2026

Irán cerró el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20 % del petróleo mundial, a los países enemigos y sus aliados tras el inicio de la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, el 28 de febrero.

Se impusieron controles más estrictos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara a principios de abril un bloqueo ilegal de buques y puertos iraníes. Desde entonces, las fuerzas navales estadounidenses han atacado repetidamente buques mercantes civiles.

Teherán ha condenado el bloqueo como piratería marítima y ha prometido no reanudar las negociaciones con Estados Unidos mientras este se mantenga vigente. Mientras tanto, la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha reafirmado su control total sobre el estrecho de Ormuz, advirtiendo a las fuerzas extranjeras contra cualquier provocación que pudiera poner en peligro las rutas marítimas internacionales.

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