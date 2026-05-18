Teherán, la capital iraní, será escenario este lunes de la celebración simultánea de cerca de 1000 matrimonios colectivos en el marco de la campaña nacional “Yanfada”.

Los matrimonios, de las parejas inscritas en la masiva campaña nacional “Yanfada baraye Iran [Sacrificio de la vida por Irán]”, se celebrarán en principales plazas y concentraciones nocturnas de Teherán.

La ceremonia principal tendrá lugar esta noche en la plaza Imam Husein (la paz sea con él), donde desde las 17:00 hora local se celebrará el matrimonio de 110 parejas. Posteriormente, a las 20:00, una caravana nupcial se dirigirá hacia emblemática plaza Azadi (Libertad, en persa).

El subcomandante cultural de la División Mohamad Rasulolá del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI), Rahim Nadali, anunció el sábado la realización de la ceremonia masiva bajo el título “Unión celestial de las parejas Yanfada”, en el marco de la movilización popular surgida durante la guerra impuesta por Estados Unidos e Israel al país.

🔴Teherán acoge matrimonios colectivos para 1000 parejas de campaña ‘Yanfada’



👰🏻Teherán, la capital iraní, será escenario este lunes de la celebración simultánea de cerca de 1000 matrimonios colectivos en el marco de la campaña nacional “Yanfada”.



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El mando castrense dijo que uno de los elementos más llamativos del evento será la presencia de vehículos y jeeps militares decorados con flores, en los que llegarán los novios como símbolo de apoyo y participación en la campaña “Yanfada”.

La campaña “Yanfada” comenzó el 29 de marzo, casi un mes desde el inicio de la guerra de agresión ilegal y no provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán que asesinó al Líder de la Revolución islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, a varios altos mandos militares y funcionarios del país, así como a más de 3000 civiles inocentes.

La iniciativa, una muestra de solidaridad y la unidad del pueblo iraní, que ha demostrado no tener miedo y estar dispuesto a combatir en defensa de la soberanía e integridad territorial de su país, sumó más de 31 500 000 de inscripciones hasta principios de mayo.

🎥 Treinta millones de iraníes se han inscrito en la campaña “Sacrificio de vida”.



➡️Esto significa que una nación está firmemente decidida a defender su tierra hasta el último aliento. pic.twitter.com/bSF6kVuJKG — HispanTV (@Nexo_Latino) April 27, 2026

Lo que distingue a esta campaña no es solo su magnitud, sino la profundidad de su significado: una declaración de disposición a defender Irán por todos los medios posibles.

La campaña se produce mientras desde los primeros días de la guerra, iniciada el 28 de febrero, una gran multitud de personas, reunida bajo la bandera nacional iraní, ha copado las principales avenidas y plazas en todas las ciudades del país para expresar su lealtad al tercer Líder de la Revolución, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, y su compromiso con defender al país ante los agresores.

ftm/tqi