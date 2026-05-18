Experta de ONU pide a países mediterráneos proteger flotilla de ayuda a Gaza

La relatora especial de la ONU Francesca Albanese ha pedido a los países mediterráneos que protejan a una flotilla para Gaza ante intentos de Israel de interceptarla.

En una publicación en su cuenta de X, Albanese, relatora especial de la ONU para el territorio palestino ocupado hizo el domingo un llamamiento a los países ribereños del mar Mediterráneo que protejan la Flotilla Global Sumud y apoyen su misión de desafiar el bloqueo israelí impuesto a la Franja de Gaza.

La experta instó a los estados a “proteger las embarcaciones civiles que intentan romper el bloqueo genocida de Israel sobre Gaza”, a “poner fin a la complicidad con el apartheid” y a “hacer justicia”.

Hands off the Flotilla.

I urge Mediterranean states to protect the civilian vessels that are trying to break Israel's genocidal siege on Gaza, and also do what the Global Sumud movement is trying to do:

-Break the siege.

- End complicity with Apartheid.

- Make justice happen. https://t.co/SHAo3uZ1Hm — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 18, 2026

La publicación se produjo después de que activistas a bordo de la Flotilla Global Sumud, compuesta por 54 barcos, informaran haber avistado previamente una embarcación militar cerca del convoy, y luego de que medios israelíes comunicaran sobre los preparativos del ejército para interceptar la flota.

Se espera que la flotilla llegue a aguas de Gaza en dos días en un intento de llevar la ayuda humanitaria para la población palestina y de romper el bloqueo inhumano ejercido por el régimen al enclave costero.

Según Israel Hayom, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró consultas de seguridad el domingo antes de la llegada de la flotilla.

Israel pretende llevar a activistas propalestinos a una “prisión flotante”

Esto mientras que el diario Yedioth Ahronoth citó a una fuente israelí que afirmó que las fuerzas israelíes los “controlarían” y trasladarían a los activistas a una “prisión flotante”.

El informe indicó además que los activistas Thiago Avila, de nacionalidad brasileña, y Saif Abu Keshek, de doble nacionalidad español-palestina detenidos por las fuerzas israelíes el mes pasado cerca de Grecia y posteriormente liberados, habían regresado a la flotilla.

Los dos activistas fueron detenidos por las fuerzas israelíes el pasado 30 de abril, junto a otras 175 personas, en las aguas de Grecia mientras intentaban desafiar el bloqueo a Gaza.

Israel interceptó y confiscó a 22 de 58 embarcaciones de la flota en aguas internacionales ante el silencio de Europa y Grecia. Los activistas denunciaron golpes, maltratos, agresiones sexuales y torturas por parte de las fuerzas israelíes.

ftm/tqi