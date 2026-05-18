Irán: Ninguna potencia militar puede abrir el estrecho de Ormuz

Un parlamentario iraní ha afirmado que ninguna potencia militar del mundo puede abrir el estrecho de Ormuz sin el consentimiento de Irán.

El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán, Ebrahim Rezai, en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera Mubasher, al señalar que Estados Unidos es la principal causa de la situación actual en el estrecho de Ormuz, ha subrayado que ninguna potencia militar del mundo puede abrir este estratégico paso marítimo sin la aprobación de Irán.

Asimismo, ha enfatizado que el estrecho de Ormuz permanece abierto bajo administración iraní y que no se permitirá el paso a buques hostiles.

El legislador iraní al señalar que el tránsito de buques pertenecientes a países hostiles por el estrecho de Ormuz volverá a la normalidad una vez finalizada la guerra, ha agregado que el Parlamento de Irán está elaborando actualmente un borrador de un nuevo régimen jurídico para la administración de este corredor marítimo.

El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, tras recalcar que la presencia estadounidense en la región es la causa de la inseguridad en ella, ha puesto de manifiesto que Irán no concede importancia a las condiciones planteadas por Estados Unidos en las negociaciones.

De igual manera, al reiterar que Estados Unidos es la raíz primordial de la situación actual en el estrecho de Ormuz, ha remarcado que varios buques cruzaron recientemente el estrecho después de contactar con Irán y obtener su autorización.

El legislador iraní ha puesto de manifiesto que, si Estados Unidos vuelve a atacar a Irán, recibirá golpes contundentes.

Rezai ha declarado que Irán está preparado para negociar con vistas a alcanzar un acuerdo, pero que antes Estados Unidos debe aceptar las condiciones iraníes.

“Estamos preparados para todos los escenarios. Estados Unidos no logrará en la negociación los objetivos que no consiguió alcanzar en la guerra”, ha puntualizado.

El diputado ha resaltado que Irán no retrocederá en sus condiciones y que Estados Unidos debe aceptar el derecho de Irán a poseer energía nuclear.

En respuesta a la agresión estadounidense-israelí contra la República Islámica, iniciada a finales de febrero, las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron diariamente ataques con misiles y drones contra objetivos en los territorios ocupados por Israel, así como contra bases y activos militares estadounidenses en toda la región.

Además, Irán respondió a los ataques cerrando el estrecho de Ormuz, lo que provocó un aumento significativo en los precios del petróleo y sus derivados.

El 8 de abril, cuarenta días después del inicio de la guerra, entró en vigor un alto el fuego temporal entre Irán y Estados Unidos, mediado por Pakistán. Se llevaron a cabo negociaciones en Islamabad, la capital pakistaní, pero no se llegó a un acuerdo debido a las exigencias maximalistas de Washington y su insistencia en posturas irrazonables.

Ali Nikzad, vicepresidente del Parlamento iraní, declaró a principios de este mes que Irán jamás renunciará a sus derechos inherentes en el estrecho de Ormuz, y añadió que el órgano legislativo aprobará una nueva ley que establecerá un nuevo marco jurídico para esta ruta vital, el cual no solo contempla las condiciones de la República Islámica, sino que también considera las normas del derecho internacional y los derechos de los países vecinos.

Según el proyecto de ley, agregó, los buques pertenecientes al régimen israelí no podrán transitar por el estrecho bajo ninguna circunstancia. Subrayó que tampoco se concederá permiso a países hostiles, en particular a Estados Unidos, para transitar por esta ruta.

hnb