Canciller: Cuba ejercerá el derecho a la defensa propia si es atacada

El canciller cubano ha advertido que La Habana ejercerá su legítima defensa “hasta las últimas consecuencias” ante cualquier agresión militar de Estados Unidos.

“Cuba es un país de paz, pero si es atacado militarmente, ejercerá su derecho a la defensa propia hasta las últimas consecuencias, con el apoyo masivo del pueblo”, ha declarado el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en una entrevista concedida este domingo al medio Clash Report.

Las declaraciones se han producido después de que el portal estadounidense Axios informara que la adquisición por parte de Cuba de 300 drones militares había generado preocupación en Washington ante la posibilidad de que pudieran ser utilizados contra la base naval de Guantánamo, embarcaciones militares estadounidenses o incluso la ciudad de Key West, en Florida.

Cuba's Foreign Minister Bruno Rodríguez Parrilla:



The only foreign military base in Cuba — the only foreign military presence — is the unwanted presence of the Guantanamo Naval Base, which the United States usurps from our territory. pic.twitter.com/sQGlvPLLwD — Clash Report (@clashreport) May 17, 2026

El canciller cubano ha rechazado esas acusaciones y recordando que “la única base militar extranjera que hay en Cuba, la única presencia militar extranjera que hay en Cuba, es la indeseada presencia de la base naval de Guantánamo que usurpa Estados Unidos a nuestro territorio”.

Rodríguez también ha reaccionado a recientes comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió el viernes que podría desplegar el portaaeronaves USS Gerald R. Ford cerca de las costas cubanas para forzar un acuerdo o un cambio de gobierno en la isla. “Tomamos en serio siempre las palabras del presidente de los Estados Unidos, aunque el calado de un portaaviones no le permitiría colocarse a la distancia de las costas de Cuba que al parecer se ha comentado”, ha sostenido.

En paralelo, Rodríguez ha denunciado la misma jornada en la red social X lo que ha calificado como una campaña impulsada desde Washington para justificar mayores acciones contra la isla. “Sin excusa legítima alguna, el Gobierno de EE.UU. construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar”, ha escrito.

El jefe de la Diplomacia cubana ha acusado además a determinados medios de comunicación de “hacerle el juego” a Washington mediante la difusión de “calumnias” y “filtraciones” atribuidas al propio Gobierno estadounidense. “Cuba no amenaza ni desea la guerra. Defiende la paz y se dispone y prepara para enfrentar la agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ONU”, ha destacado.

Por su parte, el viceministro cubano de Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, ha denunciado también en redes sociales un aumento de las acusaciones contra La Habana para justificar una eventual acción militar estadounidense. “EEUU es el país agresor. Cuba, el país agredido, amparado en el principio de legítima defensa”, ha señalado.

Desde enero, la Administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba y ha reforzado el embargo con nuevas medidas financieras, energéticas y comerciales. La Casa Blanca sostiene que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense por sus relaciones con Rusia, China y otros actores hostiles a Washington.

Desde La Habana, el Gobierno cubano presenta las medidas como un intento deliberado de provocar hambre, colapso económico y desesperación social. El canciller Rodríguez ha acusado a Estados Unidos de aplicar una política “genocida” contra la isla.

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