Crece preocupación en Costa Rica por vínculos con Israel

Preocupación en Costa Rica por el estrecho vínculo del nuevo gobierno con Israel y sus intereses en América Latina.

Grupos de apoyo a Palestina en Costa Rica conmemoran el 78 aniversario de la Nakba con preocupación. El inusual acercamiento del nuevo gobierno de Laura Fernandez a Israel marca la pauta para cuatro años de apoyo al genocidio, el colonialismo y la persecución politica.

La detención de al menos 3 personas por manifestarse ante la visita del presidente de Israel Isaac Herzog muestra el nivel de compromiso del gobierno de Costa Rica con Estados Unidos y el Sionismo en su plan para América Latina.

¿Cuánto habrá cambiado Costa Rica para alinearse con el apartheid, el genocidio y la ocupación colonial junto a los criminales del mundo? La lucha continúa aquí en las calles, con aquellos que aún creen en la humanidad.

Mauricio Inostroza, San José