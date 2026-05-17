Irán a Trump: Estamos preparados para responder a cualquier agresión

Irán asegura que responderá con firmeza ante cualquier agresión de EE.UU. y afirma que el unilateralismo estadounidense está llegando al “final de ciclo de su vida”.

“En la tercera guerra impuesta, la hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial se ha derrumbado. El pueblo de Irán y las Fuerzas Armadas siguen estando preparados para responder de manera contundente ante cualquier amenaza o acto de agresión”, ha declarado este domingo el portavoz del Ministerio de Defensa de Irán, el general de brigada Reza Talai Nik, tras las nuevas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

La primera guerra fue impuesta por el exrégimen de Irak contra Irán en la década de 1980 y duró ocho años. Washington apoyó al dictador iraquí Sadam Husein durante ese período. La segunda se refiere a la agresión estadounidense-israelí de junio pasado, y la tercera es la agresión lanzada el 28 de febrero que duró 40 días.

En cuanto a las declaraciones del presidente estadounidense sobre la supuesta eliminación de la capacidad defensiva de la República Islámica de Irán, el alto rango iraní declaró que “Trump no deja de mentir”.

Según Talai Nik, hoy en día entre los “pueblos del mundo, los pueblos libres y la nación iraní”, Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, “son los figuras más repudiados del mundo”.

El colapso del prestigio estadounidense y el nacimiento de la multipolaridad

En el plano internacional, Talai Nik ha señalado que la mayoría de los pueblos y gobiernos del mundo, e incluso los propios aliados de Estados Unidos, están presenciando y destacando el colapso del prestigio estadounidense, y enfatizado que el sistema unipolar ha estado dando sus últimos coletazos recientemente.

“El unilateralismo de Estados Unidos está llegando al final de su ciclo de vida, y el mundo, apoyándose en la guerra de Ramadán y en la resistencia y la valiente defensa del pueblo iraní, avanza hacia un multilateralismo que reemplazará al unilateralismo estadounidense”, ha subrayado.

Además, ha puntualizado que Israel debido a “sus crímenes y frente a la amplia resistencia” que está en auge en Irán y en la región “está acortando su propia existencia”.

El 28 de febrero, Estados Unidos y el régimen israelí impusieron una guerra de agresión ilegal y no provocada contra Irán, asesinando al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, a altos comandantes y funcionarios, así como a miles de civiles.

Durante la guerra, los agresores estadounidenses e israelíes atacaron zonas residenciales, infraestructura civil, escuelas, hospitales e instalaciones deportivas, entre otros objetivos no militares, causando la muerte de más de 3500 personas en todo el país.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo 100 oleadas de ataques con misiles y drones contra objetivos militares estadounidenses e israelíes durante 40 días, causando daños significativos, lo que finalmente obligó a ambos regímenes agresores a anunciar un alto el fuego unilateral que sigue vigente hasta el día de hoy.

En respuesta a las repetidas amenazas y las retóricas de Trump, las Fuerzas Armadas iraníes han destacado que, cualquier nueva agresión de EE.UU. contra Irán recibirá una respuesta contundente y conllevará consecuencias graves.

arz/tmv