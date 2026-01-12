Detrás de los disturbios: El nexo Israel-Pahlavi y la ilusión del ‘cambio de régimen’ en Irán

Reza Pahlavi, hijo del Shah derrocado, se alinea con el régimen de Israel en la ilusión de un ‘cambio de régimen’ y la restauración de la monarquía en Irán.

Por el equipo de redacción de Press TV

Después de que el régimen israelí lanzara su guerra genocida sin restricciones contra los palestinos en Gaza en octubre de 2023, encontró apoyo en círculos conocidos: los monárquicos iraníes radicados en países occidentales, liderados por el hijo del depuesto Shah.

En declaraciones a los medios occidentales e israelíes tras los eventos del 7 de octubre, el autoproclamado “príncipe heredero”, Reza Pahlavi, respaldó abiertamente la agresión genocida del régimen sionista en Gaza, mientras vilificaba al Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y a la República Islámica de Irán.

En noviembre de 2024, su esposa, Yasmine Pahlavi, fue fotografiada en una manifestación proisraelí en Washington, ondeando las banderas desacreditadas de los Pahlavi y de Israel, imágenes que fueron rápidamente difundidas a través de redes sociales por las redes de bots vinculadas a Pahlavi.

A medida que la cifra de muertos por la guerra genocida aumentaba, el hijo del exmonarca iraní y sus leales hicieron fuertes presiones en favor del régimen, justificando repetidamente sus crímenes de guerra que llevaron a los asesinos israelíes a recibir órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).

Pahlavi ha sido intransigente en cuanto a sus estrechos lazos con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y otros altos funcionarios israelíes, así como con grupos de presión, viajando incluso a los territorios ocupados para respaldar públicamente la ocupación, el genocidio y las políticas coloniales de asentamientos del régimen.

La alianza entre los antiguos monárquicos iraníes y el régimen israelí —actores unidos por intereses comunes— cobró mayor impulso después de que Pahlavi y su esposa visitaran los territorios ocupados por Israel en abril de 2024, por invitación del propio Netanyahu.

La visita marcó la formalización de lo que durante mucho tiempo había sido una relación informal y profundamente preocupante.

Esta relación se consolidó aún más después de que el régimen de Tel Aviv lanzara una guerra de agresión injustificada contra Irán en junio de este año, lo que resultó en el martirio de más de 1000 personas, incluidas mujeres y niños.

Mientras la nación iraní lloraba a sus muertos, los monárquicos de Pahlavi celebraban abiertamente. Reza Pahlavi no ofreció palabras de simpatía por las víctimas de la guerra de 12 días, dejando al descubierto dónde realmente radican sus lealtades.

Recientemente, volvió a aparecer cuando los comerciantes en Irán organizaron demostraciones pacíficas en Teherán para protestar contra las fuertes fluctuaciones en la moneda nacional, el rial.

Aprovechando el momento, Pahlavi intentó explotar la situación llamando a células durmientes vinculadas al Mossad (servicio de espionaje del régimen israelí) y la CIA (la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.) dentro de Irán para incitar disturbios y secuestrar lo que había comenzado como protestas pacíficas.

No mucho antes, el periódico israelí Haaretz informó que Israel estaba llevando a cabo una operación encubierta de influencia utilizando cuentas falsas y contenido generado por inteligencia artificial para promover a Pahlavi y abogar por la restauración de la monarquía en la República Islámica, subrayando la profundidad de esta alianza.

Disturbios en Irán 2026 – El mismo viejo guion

Lo que ocurrió el jueves y el viernes fue calificado como “terrorismo”, como lo describieron de manera precisa los funcionarios iraníes, cuando los manifestantes armados sembraron el caos en Teherán y otras ciudades, incendiando propiedades públicas, incluidos paraderos de autobuses, bancos, hospitales y mezquitas.

La violencia siguió a los llamados de Pahlavi, quien desde su hogar en Maryland instó a los manifestantes dentro de Irán a llevar a cabo actos de terror, conforme a un guion coordinado con las agencias de inteligencia israelíes y estadounidenses.

El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en sus declaraciones del viernes, enfatizó que el país “no cederá ante los vándalos”, rechazando los actos de destrucción realizados para apaciguar a potencias extranjeras.

Al mismo tiempo, subrayó que las protestas pacíficas por agravios económicos siguen siendo legítimas.

“La República Islámica no cederá ante los vándalos. No tolerará a los mercenarios extranjeros”, dijo, subrayando que cualquiera que sirva a poderes extranjeros es “rechazado” por la nación iraní.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, repitió estas declaraciones el domingo, afirmando que Irán reconoce el derecho de la gente a protestar pacíficamente por preocupaciones económicas, pero se mantendrá firme contra el terrorismo armado.

“Aquellos que se identifican abiertamente como mercenarios extranjeros, traicionando su propia patria para complacer al presidente de EE.UU. [Donald Trump], transformándose en operativos del (grupo terrorista) Daesh e incitando una guerra terrorista, deben saber que nos enfrentaremos a ellos con las medidas más severas”, advirtió Qalibaf.

El ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abás Araqchi, también advirtió a Estados Unidos y al régimen israelí sobre su apoyo a los manifestantes en una publicación en X el sábado.

“El exdirector de la CIA de Trump ha destacado abiertamente, sin vergüenza, lo que Mossad y sus habilitadores estadounidenses están realmente haciendo”, escribió, refiriéndose al exjefe de la CIA Mike Pompeo.

El ala de inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán también declaró en un comunicado el viernes que todos los complots respaldados por extranjeros destinados a desestabilizar el país serían enfrentados de manera decidida.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, también dijo que las fuerzas de seguridad y el poder judicial estaban preparadas para responder “de la manera más firme” contra individuos vinculados a extranjeros involucrados en actos de violencia armada y ataques organizados dirigidos a la nación iraní.

Pahlavi, según los observadores, actúa como un peón en este juego siniestro jugado por EE.UU. y el régimen israelí para lograr lo que han buscado durante más de cuatro décadas.

La vida lamentable del joven Pahlavi

La historia de vida del joven Pahlavi se presenta como una crónica peculiar marcada por reveses repetidos en casi todos los ámbitos: político, académico, familiar, profesional, financiero y comercial, fracasos que los observadores vinculan con aspiraciones grandiosas que nunca fueron realistas.

Nació como el hijo mayor de Mohamad Reza Pahlavi, el exautócrata iraní instalado y sostenido por el respaldo de los Estados Unidos y el Reino Unido, y fue preparado desde la infancia como el sucesor designado al trono.

Sin embargo, esa trayectoria se desplomó cuando los iraníes se levantaron contra la monarquía respaldada por Occidente hace más de cuatro décadas, derrocando el régimen y estableciendo la República Islámica.

Mientras se desarrollaba la revolución popular, huyó de Irán con su familia y finalmente se estableció en Estados Unidos. Allí, se inscribió en dos universidades distintas, pero no logró completar sus estudios en ninguna de ellas.

Incluso antes de la Revolución Islámica, intentó recibir entrenamiento de piloto en el sistema militar de EE.UU., inscribiéndose en un programa de un año, pero abandonó apenas unos meses antes de finalizar.

Años después, en sus memorias, alegó que se había ofrecido como voluntario para servir en la Fuerza Aérea de Irán durante la invasión del exrégimen baasista de Irak, pero fue rechazado. Esta narrativa ha sido ampliamente descartada como una invención destinada a construir un mito personal heroico.

Tras la muerte de su padre, el joven de 20 años se autoproclamó “rey” de Irán, una autoconformación que no recibió ningún reconocimiento, ni siquiera del gobierno de EE.UU., que deliberadamente se distanció de él.

Décadas más tarde, revelaciones de figuras de inteligencia israelíes expusieron que durante la década de 1980, en el período de Defensa Sagrada (ocho años de guerra impuesta por el exrégimen iraquí contra la nación iraní entre 1980 y 1988), Pahlavi de hecho estaba tramando un golpe de Estado para reinstalarse como monarca.

Se informó que el plan comenzó con acercamientos a Yaakov Nimrodi, el operativo de inteligencia israelí involucrado en la formación del temido SAVAK iraní (policía secreta del régimen de Pahlavi), e incluyó la aprobación de casi 800 millones de dólares en material militar por parte del entonces ministro de asuntos militares del régimen israelí, Ariel Sharon.

El plan colapsó por completo, tras lo cual Pahlavi se retiró de la vista pública, mudándose a una lujosa finca en Virginia. Allí, se casó, vivió de manera extravagante y gastó generosamente los fondos que, según se informó, fueron suministrados por patrocinadores estadounidenses e israelíes.

Su mala gestión financiera finalmente le pasó factura. Antiguos colaboradores del régimen derrocado interpusieron demandas en su contra, y se le vio en los tribunales defendiendo su caso, alegando que había agotado sus fondos.

Por su propio reconocimiento, el hijo de 63 años del último monarca de Irán nunca ha tenido un empleo estable, sobreviviendo en cambio gracias a la riqueza que su padre robó del pueblo iraní y a las donaciones de los partidarios de la monarquía establecidos en países occidentales.

La pérdida del privilegio real resultó devastadora para su familia. Dos de sus hermanos supuestamente sufrieron de depresión severa y abuso de sustancias, lo que los llevó a quitarse la vida.

Incluso a nivel personal, muchas de sus aspiraciones no se materializaron. Uno de sus deseos más prolongados, tener un hijo que pudiera servir como un heredero simbólico, nunca se cumplió.

La meta inalcanzable

Durante muchos años, Pahlavi se presentó a sí mismo como políticamente neutral, insistiendo en que no tenía interés en restaurar la monarquía, una concesión a la realidad de que tal proyecto era implausible.

Sin embargo, el aliento de sus aliados estadounidenses y sionistas lo empujó constantemente de nuevo al foco político.

Cada vez que surgían disturbios en Irán, se apresuraba a involucrarse, pidiendo la destitución del liderazgo democráticamente elegido de la República Islámica y presentándose como un supuesto líder alternativo.

Durante la década de 2010, los gobiernos occidentales, particularmente EE.UU., el Reino Unido e Israel, extendieron el apoyo a un amplio espectro de facciones antiraníes, desde grupos marxistas y separatistas étnicos hasta monárquicos, incluidos Pahlavi.

Al igual que otras entidades respaldadas por Occidente, etiquetadas como “la oposición”, él se proclamó líder de un “consejo nacional” amplio e inclusivo, que en la práctica no era más que una plataforma personal rodeada por un pequeño círculo de leales.

Las redes satelitales en persa lo promovieron con entusiasmo como líder de la oposición, especialmente el canal monárquico con sede en el Reino Unido Manoto, que cesó sus operaciones a principios de este año.

Estos medios se centraron en idealizar el gobierno monárquico como una utopía perdida, glamorizando el estilo de vida de la antigua élite gobernante y enfocándose en audiencias más jóvenes. Su contenido adicional incluía revisionismo histórico, teorías de conspiración sobre la revolución, el desprecio por los logros de Irán y un énfasis desproporcionado en problemas sociales aislados.

Pahlavi aparecía regularmente en estas plataformas, repitiendo las narrativas geopolíticas de Washington, Londres y Tel Aviv, mientras negaba consistentemente la legitimidad de la República Islámica.

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, Pahlavi identificó lo que creía ser una nueva apertura. Se alineó con una administración dominada por neoconservadores y sionistas duros, respaldando la retirada de EE.UU. del acuerdo nuclear de 2015 y repitiendo la retórica de Trump sobre el programa nuclear de Irán.

Se convirtió en un defensor vocal de la campaña de “presión máxima”, afirmando absurdamente que las sanciones asfixiantes reflejaban los deseos del pueblo iraní, una declaración que reveló su profundo desapego de la realidad vivida por ellos.

En ese momento, sus acciones sugerían una confianza de que la estrategia de Trump desmantelaría el sistema político de Irán, y trabajó para presentarse como una figura lista para un “nuevo Irán” diseñado por Estados Unidos.

Fue visto con frecuencia junto a Sheldon Adelson, el difunto multimillonario republicano y sionista militante que alguna vez sugirió abiertamente el uso de un arma nuclear contra Irán. También asistió a varios eventos en el Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente (WINEP, por sus siglas en inglés), un centro de estudios afiliado a AIPAC (Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel), conocido por su agenda proisraelí agresiva.

Cuando las políticas de Trump finalmente fracasaron, las esperanzas de Pahlavi se desvanecieron, lo que lo llevó a buscar un apoyo más directo, tanto financiero como simbólico, del propio régimen sionista.

Alineación Pahlavi-Israel

En abril de 2023, Pahlavi y su esposa realizaron una visita de cinco días a los territorios ocupados por Israel, donde fueron recibidos cálidamente por Netanyahu y la ministra de inteligencia Gila Gamliel.

En Tel Aviv, Pahlavi repitió casi palabra por palabra la retórica de Netanyahu, fantaseando conjuntamente sobre el colapso de la República Islámica y el regreso del régimen monárquico.

Acompañados por Gamliel, la pareja recorrió varios sitios, asistió a una ceremonia en Yad Vashem y realizó una oración judía en el muro de Al-Buraq (Muro de los Lamentos), evitando cuidadosamente cualquier visita a la Mezquita Al-Aqsa o el reconocimiento de la ocupación palestina.

Su esposa luego compartió fotografías con soldados israelíes en la ocupado Al-Quds (Jerusalén) Este, con un lema previamente utilizado durante los disturbios respaldados por Occidente e Israel en Irán.

Pahlavi fue acompañado en el viaje por Amir Hosein Etemadi, Said Qasemineyad y Mark Dubowitz de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), una organización de cabildeo sionista con sede en Estados Unidos.

Los tres son conocidos por sus posiciones virulentamente antiraníes y antipalestinas, su defensa de sanciones severas y su apoyo abierto a la confrontación militar entre EE.UU. e Israel con Irán.

También se reunió con Hananya Naftali, un propagandista de redes sociales vinculado al Likud y asociado de Netanyahu, que ha mantenido cuentas en persa en X y Facebook desde 2020, a pesar de no hablar el idioma.

Los medios israelíes y el propio Pahlavi etiquetaron la visita como “histórica”, aunque en realidad no fue más que un ejercicio mutuo de relaciones públicas, reflejando vínculos establecidos de largo plazo más que un verdadero avance.

La relación entre la dinastía Pahlavi y los intereses sionistas se remonta a la década de 1960, cuando se creó SAVAK con la ayuda de Israel y se finalizaron acuerdos secretos sobre petróleo, lejos del escrutinio público.

Las propias conexiones de Pahlavi con la inteligencia israelí datan de la década de 1980, cuando buscó su ayuda para orquestar un golpe monárquico, vínculos que solo se han profundizado con el tiempo.

Desde la guerra de junio contra Irán, Israel ha vuelto a respaldar al aspirante a gobernante, sin ningún éxito.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV