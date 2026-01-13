Rusia rechaza cualquier forma de injerencia extranjera en asuntos de Irán

Rusia expresó su enérgica condena a los intentos de fuerzas extranjeras de interferir en los asuntos internos de Irán, en el marco de las protestas en el país persa.

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, en una conversación telefónica sostenida el lunes con su homólogo de Irán, Ali Lariyani, reiteró la postura rusa en contra de la injerencia de extraños en los asuntos internos de otro país, en momentos en que la República Islámica enfrenta declaraciones y amenazas intervencionistas de Estados Unidos y el régimen de Israel.

El funcionario ruso expresó sus condolencias por la muerte de decenas de civiles y militares iraníes a manos de alborotadores terroristas que, con el apoyo de actores extranjeros, han abusado de las manifestaciones pacíficas convirtiéndolas en campos de disturbios.

Shoigu dejó en claro que Rusia rechaza en todos los términos cualquier forma de injerencia extranjera en los asuntos internos de Irán.

En la llamada también manifestó la disposición de Moscú para amplificar la cooperación bilateral con Teherán en línea con el acuerdo de asociación estratégica integral firmado entre ambas naciones.

Según el servicio de prensa del Consejo de Seguridad de Rusia, Shoigú y Lariyani acordaron continuar sus contactos y coordinar asuntos de seguridad.

Rusia siempre ha mantenido su postura de defensa de los derechos de la República Islámica de Irán y ha denunciado cualquier intento de Occidente para influir en la región de Asia Occidental, incluida la injerencia de Washington y el régimen de Tel Aviv en los asuntos internos del país persa.

El 28 de diciembre, se iniciaron en Teherán, la capital, manifestaciones pacíficas en las que los comerciantes suspendieron temporalmente sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Aunque las autoridades reconocieron que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, aprovecharon la situación para impulsar sus propios intereses, incitando a la violencia, lo que ha provocado la muerte de civiles y militares, además de cuantiosos destrozos en la infraestructura pública y privada.

El lunes, cientos de miles de personas, congregadas en las plazas principales de diversas ciudades de Irán, expresaron su respaldo a las autoridades y las fuerzas militares, al mismo tiempo que condenaron los recientes actos terroristas ocurridos en distintas partes del país.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró que el pueblo iraní, con su presencia firme, respondió de manera contundente a los malvados planes de los enemigos.

