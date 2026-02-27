Irán: éxito de diálogos depende de “seriedad y realismo” de EEUU

Irán ha reiterado su compromiso con la diplomacia e instado a EE.UU. a abandonar “exigencias excesivas” para alcanzar un acuerdo en medio de diálogos nucleares.

Durante una conversación telefónica con su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, ha abordado este viernes los más recientes acontecimientos en las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear pacífico del país persa, especialmente la reunión celebrada el jueves en Ginebra (Suiza).

En este sentido, ha destacado el compromiso de Irán de utilizar la diplomacia para solventar las cuestiones.

“En este camino, el éxito requiere seriedad y realismo de la otra parte y evitar cualquier error de cálculo y exigencias excesivas”, ha aseverado.

Teherán y Washington sostuvieron tres rondas de conversaciones indirectas en este mes en Omán y en Ginebra, que se centran exclusivamente en el tema nuclear y la eliminación de las sanciones unilaterales impuestas al país persa.

La tercera ronda de las mismas se celebró el jueves en Ginebra con “algunos resultados positivos”, confirmó Araqchi tras la conclusión del proceso.

En una publicación emitida este viernes en su cuenta de X, el canciller iraní ha subrayado “nuevos avances” en la tercera ronda de diálogos entre Irán y EE.UU. que resultaron en un “entendimiento mutuo” entre las dos partes.

Esto, mientras desde Washington continúan enviando mensajes contradictorios: el refuerzo militar en las aguas de la zona, la imposición de nueva tanda de sanciones a Teherán en víspera de las negociaciones, y una supuesta “apuesta por la diplomacia”.

Teherán, sin embargo, ha reiterado su postura fija, enfatizando que, aunque opta por la diplomacia, está totalmente preparado tanto para la guerra como para la paz.

