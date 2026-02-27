Ejército de Irán alerta de “conspiraciones” y promete defender el país

El Ejército iraní ha reafirmado su preparación para defender soberanía e integridad del país, destacando su capacidad defensiva para derrotar “conspiraciones”.

“Frente a las conspiraciones y los planes de la arrogancia global, que ha entrado de lleno en el escenario de la confrontación, resistiremos firmemente y cumpliremos con nuestro deber intrínseco”, ha declarado este viernes el subcomandante de Operaciones de la Fuerza Terrestre del Ejército de la República Islámica de Irán, el general de brigada Sirus Amanolai.

Además, ha afirmado que el Ejército iraní, “con todo su equipamiento, sus capacidades y potenciales”, goza de plena preparación para la defensa del territorio y las aguas nacionales, conforme a las órdenes del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

Señalando la actuación del Ejército durante la agresión israelí-estadounidense contra Irán en junio pasado, y a las maniobras de las fuerzas iraníes desde entonces, ha asegurado que, en el ámbito de los drones y misiles “existe plena preparación para el cumplimiento de las misiones frente a las acciones del enemigo y para la defensa del país”.

Al declarar que “las Fuerzas Armadas son devotas del pueblo, de la tierra patria y del Islam”, ha destacado que “no tememos a los enemigos, pero tampoco somos belicistas”.

Haciendo alusión al compromiso de Teherán con la vía de diplomacia que es necesaria “para que el país no sufra perjuicios”, ha afirmado que las Fuerzas Armadas iraníes tienen, igualmente, el deber de ejecutar “cualquier decisión que sea adoptada” por parte del Líder de Irán.

“El personal de la Fuerza Terrestre, hombro con hombro con las demás Fuerzas Armadas, está preparado para presentarse en cuestión de instantes, por orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en cualquier punto donde se produzca una acción contra el país, y defender esta tierra con todas sus capacidades”, ha declarado.

EE.UU. ha comenzado a reubicar personal militar fuera de Asia Occidental, principalmente hacia Europa y Estados Unidos, como medida preventiva ante un posible ataque contra Irán o una eventual respuesta iraní. La medida no implica necesariamente que una operación sea inminente. Es un procedimiento habitual cuando se baraja una acción militar, según fuentes del propio Pentágono.

En el despliegue destacan dos portaviones, el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford, y sus respectivos grupos de ataque.

Teherán ha reiterado que, aunque opta por la diplomacia, está totalmente preparado tanto para la guerra como para la paz. A su vez, el Líder de la Revolución Islámica de Irán, minimizando las amenazas y el despliegue militar de EE.UU., ha alertado que más peligroso que un portaviones es el arma que lo hunde.

