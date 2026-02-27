Capital de Irán acoge Exposición Internacional del Corán

Exposición Internacional del Corán en Teherán reúne 11 secciones, tres áreas de venta y 70 subcategorías del 20 de febrero al 6 de marzo en la mezquita Imam Jomeini.

La 33.ª Exposición Internacional del Corán se celebra en la mezquita Imam Jomeini, en Teherán, del 20 de febrero al 6 de marzo. El acto reúne 11 secciones expositivas y tres áreas comerciales, organizadas en 70 subcategorías y 14 ejes temáticos.

Instituciones culturales y religiosas de Irán han llevado a cabo la muestra, la cual reúne a estudiosos, artistas, editoriales y público general. Bajo el lema “Irán bajo la protección del Corán”, busca fortalecer la identidad religiosa, promover la cultura y difundir enseñanzas del Corán.

A través de presentaciones, venta de libros y actividades educativas, la exposición promueve el diálogo cultural y el acceso a contenidos religiosos, reforzando los valores espirituales en la sociedad iraní.

Fuente: YJC

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