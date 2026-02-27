República Saharaui conmemora 50.º aniversario de su proclamación

La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) conmemora el 50.º aniversario de su proclamación y destaca su lucha por la soberanía ante la ocupación marroquí.

En un discurso con motivo del día de proclamación, el presidente saharaui y secretario general del Frente Polisario, Ibrahim Ghali, reivindicó el jueves el derecho inalienable a la autodeterminación del pueblo saharaui y recordó la responsabilidad histórica de España como potencia colonizadora en la culminación del proceso de descolonización.

En su alocución Ghali destacó que, desde su creación (el 26 de febrero de 1976), “la República Saharaui ha buscado la paz basada en el respeto a las fronteras internacionales”, y pidió al mundo respetar el derecho inalienable de este pueblo a la autodeterminación e independencia.

“El ejercicio libre y democrático de ese derecho es el único camino hacia una paz justa y duradera”, dijo el presidente saharaui, agregando que “las soluciones impuestas y la ocupación ilegal han demostrado su fracaso”.

El territorio de Sahara Occidental en el norte de África fue colonia española entre 1884 y 1975, cuando en medio de la turbulencia política por la muerte del dictador Francisco Franco, Madrid abandonó el territorio sin un proceso de descolonización.

Marruecos y Mauritania inmediatamente aprovecharon la ausencia de España e invadieron el territorio, entonces controlado en su mayor parte por el Frente Polisario de Liberación. Se inició así una guerra que dura hasta el día de hoy —en medio de la indiferencia mundial— entre Marruecos y la RASD, reconocida oficialmente por más de 80 países.

Los actos conmemorativos contaron con el respaldo de organizaciones políticas, sindicatos internacionales y gobiernos que apoyan el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

Uno de los actos se celebró en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, en España, donde se aprobó una Declaración Conjunta Institucional en apoyo al pueblo saharaui, y destacó décadas de resistencia frente a la ocupación y la represión ejercida por el ejército marroquí en diversos escenarios internacionales.

Sin embargo, la conmemoración también fue un recordatorio de los desafíos actuales. Según la ONU, el Sahara Occidental sigue siendo considerado un territorio no autónomo pendiente de descolonización, lo que mantiene en suspenso la plena independencia saharaui.

