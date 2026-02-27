Rusia: La situación en Cuba se ha vuelto crítica por actos de EEUU

El portavoz de la Presidencia de Rusia describió la situación en Cuba como crítica debido a las tensiones provocadas por Estados Unidos en la región Caribe.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, consideró ante la prensa que lo más importante es atender las necesidades socioeconómicas y humanitarias del pueblo cubano, exacerbadas por las recientes medidas coercitivas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la nación cubana.

“Rusia considera que la situación en torno a Cuba está empeorando. Los problemas humanitarios son fundamentales para la situación de Cuba y deben ser resueltos. Nadie debería poner obstáculos en este proceso”, comentó Peskov en una rueda de prensa el jueves.

Peskov enfatizó que es significativo mantener la moderación y evitar acciones provocadoras tras un incidente mortal con una lancha rápida matriculada en Florida (EE.UU.) con hombres armados a bordo frente a las costas de Cuba., en el que cuatro tripulantes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad de la isla.

Entretanto, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, aseguró que el incidente con la lancha fue provocado por Estados Unidos para agudizar las tensiones.

“Se trata de una provocación agresiva de Estados Unidos, cuyo propósito es escalar la situación y detonar el conflicto”, enfatizó la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Anteriormente al comunicado de Rusia, el Ministerio del Interior de Cuba informó que una embarcación con bandera estadounidense ingresó a aguas cubanas y abrió fuego.

Los guardias fronterizos cubanos respondieron al fuego, poniendo de baja a cuatro personas a bordo de la embarcación, en la que otras seis resultaron heridas.

Cuba confirmó que los detenidos admitieron durante los interrogatorios que la intención era infiltrarse en la isla caribeña con fines terroristas.

hjb/ncl/msm