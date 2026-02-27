Crece tensión entre Pakistán y Afganistán tras intercambios de fuego

Afganistán ha informado que atacó posiciones militares de Pakistán, mientras este último ha asegurado que sus fuerzas han respondido.

La oficina de prensa del cuerpo militar de Afganistán en el este ha anunciado en un comunicado citado por Al-Jazeera que “fuertes enfrentamientos” comenzaron la noche del jueves “en respuesta a los recientes ataques aéreos llevados a cabo por las fuerzas paquistaníes en las provincias de Nangarhar y Paktia”.

“En respuesta a las reiteradas provocaciones y violaciones de los círculos militares paquistaníes, se han lanzado operaciones ofensivas a gran escala contra posiciones e instalaciones militares paquistaníes a lo largo de la Línea Durand [en referencia a la frontera común entre los dos vecinos]”, escribió el portavoz del gobierno talibán, Zabiholá Muyahid, en una publicación en X.

Muyahid publicó más tarde que las fuerzas afganas habían matado a “numerosos soldados” y que “algunos también habían sido capturados vivos”, afirmando que 15 puestos de avanzada fueron “capturados al enemigo”.

Entretanto, el Ministerio de Información de Pakistán ha afirmado en su cuenta en X que las tropas paquistaníes habían dado una “respuesta inmediata y efectiva” al fuego talibán en varios sectores de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

El portavoz del primer ministro paquistaní, Musharraf Zaidi, a su vez, ha aseverado que no solo no se han capturado ni dañado puestos de control, sino que las fuerzas pakistaníes han infligido graves daños a posiciones fronterizas afganas en respuesta a su agresión.

“Hasta el momento, ningún soldado pakistaní ha sido capturado ni se han reportado bajas de nuestro lado”, ha subrayado y añadido que “cualquier afirmación de daños a Pakistán no es más que una fantasía del lado afgano”.

Hace pocos minutos, Al Jazeera informó que Pakistán bombardeó la madrugada de este viernes Kabul, capital afgana.

🚨Pakistán lanza intensos ataques aéreos contra objetivos militares en Kabul



🔸Pakistán bombardeó presuntas instalaciones militares en la capital afgana, Kabul. Hasta el momento, no se han precisado cifras oficiales sobre víctimas. pic.twitter.com/EKWDhaRDHe — HispanTV (@Nexo_Latino) February 26, 2026

Los medios de comunicación informaron haber escuchado una explosión después del ataque aéreo.

El martes surgió un nuevo enfrentamiento armado entre Pakistán y Afganistán en la frontera común. Las dos partes de acusan mutuamente sobre quién inició el fuego.

