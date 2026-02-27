Crece tensión entre Pakistán y Afganistán tras intercambios de fuego

La oficina de prensa del cuerpo militar de Afganistán en el este ha anunciado en un comunicado citado por Al-Jazeera que “fuertes enfrentamientos” comenzaron la noche del jueves “en respuesta a los recientes ataques aéreos llevados a cabo por las fuerzas paquistaníes en las provincias de Nangarhar y Paktia”.
“En respuesta a las reiteradas provocaciones y violaciones de los círculos militares paquistaníes, se han lanzado operaciones ofensivas a gran escala contra posiciones e instalaciones militares paquistaníes a lo largo de la Línea Durand [en referencia a la frontera común entre los dos vecinos]”, escribió el portavoz del gobierno talibán, Zabiholá Muyahid, en una publicación en X.
Muyahid publicó más tarde que las fuerzas afganas habían matado a “numerosos soldados” y que “algunos también habían sido capturados vivos”, afirmando que 15 puestos de avanzada fueron “capturados al enemigo”.
Entretanto, el Ministerio de Información de Pakistán ha afirmado en su cuenta en X que las tropas paquistaníes habían dado una “respuesta inmediata y efectiva” al fuego talibán en varios sectores de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.
El portavoz del primer ministro paquistaní, Musharraf Zaidi, a su vez, ha aseverado que no solo no se han capturado ni dañado puestos de control, sino que las fuerzas pakistaníes han infligido graves daños a posiciones fronterizas afganas en respuesta a su agresión.
“Hasta el momento, ningún soldado pakistaní ha sido capturado ni se han reportado bajas de nuestro lado”, ha subrayado y añadido que “cualquier afirmación de daños a Pakistán no es más que una fantasía del lado afgano”.
Hace pocos minutos, Al Jazeera informó que Pakistán bombardeó la madrugada de este viernes Kabul, capital afgana.
🚨Pakistán lanza intensos ataques aéreos contra objetivos militares en Kabul— HispanTV (@Nexo_Latino) February 26, 2026
🔸Pakistán bombardeó presuntas instalaciones militares en la capital afgana, Kabul. Hasta el momento, no se han precisado cifras oficiales sobre víctimas. pic.twitter.com/EKWDhaRDHe
Los medios de comunicación informaron haber escuchado una explosión después del ataque aéreo.
El martes surgió un nuevo enfrentamiento armado entre Pakistán y Afganistán en la frontera común. Las dos partes de acusan mutuamente sobre quién inició el fuego.
msm/ncl/msm