Irán sobre 3.ª negociación con EEUU: una de las mejores y más serias

Irán informó de “algunos resultados positivos” en la 3.ª ronda de diálogos Teherán-Washington mientras Omán destacó “avances significativos” en esas pláticas.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abás Araqchi, ha descrito la tercera ronda de las negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, como “una de las mejores, más serias y más largas hasta la fecha”.

“Hoy puedo decir que se celebró una de las rondas de negociaciones más serias y largas de nuestras negociaciones. Se celebraron aproximadamente cuatro horas por la mañana y dos por la tarde”, ha declarado Araqchi a la prensa tras las conversaciones en Ginebra este jueves.

Araqchi ha destacado que Irán y EE.UU. han logrado “algunos resultados positivos”, tanto en el expediente de las sanciones como en el expediente nuclear.

El canciller ha informado que ambas partes han acordado que sus equipos comiencen a estudiar los asuntos técnicos a partir del próximo lunes en Viena. “En los próximos días abordaremos más detalles del diálogo a nivel de expertos técnicos”, ha agregado.

El jefe de la diplomacia iraní ha adelantado que habrá un nuevo ciclo de negociaciones la próxima semana.

Araqchi ha declarado que el próximo lunes la parte iraní se comunicará con expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) para tratar algunos asuntos. “Esperamos que haya diálogos a nivel técnico durante la próxima semana”, ha añadido.

De igual manera, ha calificado “positiva” la presencia del director de AIEA desde el punto de vista técnico durante las negociaciones, afirmando que “logramos buenos avances y entramos en la fase de examinar los elementos del acuerdo y el levantamiento de las sanciones”.

En cuanto a llevar a cabo “una de las rondas de negociación más serias y más largas”, ha señalado que la seriedad por parte de ambas partes fue mayor que antes con el objetivo de alcanzar una solución política.

Al final, ha declarado que las dos partes se han acordado mucho “en algunas cuestiones”, acercándose “un entendimiento”, mientras que en otras aún persisten desacuerdos.

Omán: Concluye 3.ª ronda de diálogos Irán-EEUU con “avances significativos”

En este contexto, el canciller de Omán, Badr bin Hamad al-Busaidi, cuyo país actúa como mediador y anfitrión de los diálogos, en una publicación en su cuenta de X, ha destacado que Irán y EE.UU. han concluido la jornada tras “avances significativos en la negociación (...) reanudaremos pronto, tras consultas en las respectivas capitales. Las discusiones a nivel técnico se llevarán a cabo la próxima semana en Viena”.

Teherán y Washington sostuvieron dos rondas de discusiones, el 6 y el 17 de febrero en Omán y en Ginebra, respectivamente. Al final del segundo ciclo, Araqchi confirmó avances en el proceso y detalló que ambas partes acordaron “un conjunto de principios rectores” que orientarían los futuros diálogos hacia un posible acuerdo.

Esto, mientras desde Washington continúan enviándose mensajes contradictorios: el refuerzo militar en las aguas de la zona, la imposición de nueva tanda de sanciones a Teherán en víspera de las negociaciones, y una supuesta “apuesta por la diplomacia”.

Teherán, sin embargo, ha reiterado su postura fija, enfatizando que, aunque opta por la diplomacia, está totalmente preparado tanto para la guerra como para la paz.

