Turquía condena ataques israelíes en Gaza y reclama ayuda urgente

El presidente de Turquía lamentó la crisis en Gaza, denunció trabas a la ayuda humanitaria, condenó las agresiones israelíes y destacó la resistencia palestina durante el Ramadán.

Al respecto, el portavoz del Ministerio de Defensa de Turquía, Zeki Aktürk, en una conferencia de prensa en Ankara, condenó las agresiones israelíes en Gaza. También criticó la inutilidad del Consejo de Paz, un organismo diseñado inicialmente por el equipo del presidente estadounidense Donald Trump.

Aktürk subrayó la importancia vital de la reconstrucción de Gaza y de garantizar la llegada continua de ayuda humanitaria. Durante su discurso, además, denunció los planes de ocupación israelí para expandir los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada.

El portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de Turquía también destacó que su país está vigilando de cerca la situación sobre el terreno y enfatizó la necesidad de cooperación internacional para proteger a los civiles y proporcionar apoyo humanitario urgente a los residentes palestinos.

hhd/rba