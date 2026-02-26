‘Irán está buscando un acuerdo justo, dentro del marco del TNP’

Irán está buscando un acuerdo justo con Washington para defender sus derechos legítimos, como el enriquecimiento de uranio, ha afirmado un analista internacional.

El analista internacional Luis José Fernández, en una entrevista concedida este jueves a HispanTV, ha afirmado que Teherán ha presentado una propuesta en los diálogos con EE.UU. para lograr un acuerdo en el tema nuclear que recoge sobre todo la legalidad internacional y está “dentro del marco del Tratado de No Proliferación (TNP)”.

El analista ha señalado que Teherán ha manifestado que está a favor de la legalidad internacional y que “piensa seguir trabajando dentro de este marco y dentro de la defensa de sus derechos legítimos, incluido el derecho de enriquecer uranio”, que está contemplado en el TNP para los estados que no tienen armas nucleares.

La tercera ronda de los diálogos nucleares indirectos entre Irán y EE.UU. ha comenzado este jueves en Ginebra (Suiza) y, como se sabe, se centran exclusivamente en el tema nuclear y la eliminación de las sanciones unilaterales impuestas al país persa.

Las partes sostuvieron dos rondas de discusiones, el 6 y el 17 de febrero en Omán y en Ginebra, respectivamente. Al final del segundo ciclo, Araqchi confirmó avances en el proceso y detalló que ambas partes acordaron “un conjunto de principios rectores” que orientarían los futuros diálogos hacia un posible acuerdo.

Esto, mientras desde Washington continúan enviándose mensajes contradictorios: el refuerzo militar en las aguas de la zona, la imposición de nueva tanda de sanciones a Teherán en víspera de las negociaciones, y una supuesta “apuesta por la diplomacia”.

Teherán, sin embargo, ha reiterado su postura fija, enfatizando que, aunque opta por la diplomacia, está totalmente preparado tanto para la guerra como para la paz.

Fuente: HispanTV Noticias

arz/rba