Mitin en México en apoyo a Cuba y Venezuela y contra injerencismo de EEUU

Activistas y colectivos se reunieron frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para exigir el envío de petróleo a Cuba y rechazar el injerencismo estadounidense.

Unidos en la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, llaman a las colectividades a construir una resistencia antimperialista y anticapitalista para hacerle frente a las políticas fascistas estadounidenses y los gobiernos latinoamericanos que se pliegan a ellas.

En tanto se discute la ilegalidad de las amenazas arancelarias que provocan el cerco energético en Cuba, este 24 de febrero zarpó el segundo cargamento de ayuda humanitaria para Cuba desde México, con casi mil 200 toneladas de alimentos y medicamentos, 23 de las cuales fueron donadas por ciudadanos.

Mientras el pueblo cubano sube circunstancias graves, los activistas continúan exigiendo al Gobierno de México que reanude los envíos de petróleo a la isla.

Sara Morales Gallego, Estado de México.

hhd/rba