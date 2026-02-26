Trabajadores chilenos inician el año sindical bajo cautela

A 44 años del asesinato de Tucapel Jiménez en Lampa, el sindicalismo chileno honra su legado y reafirma su compromiso en el inicio del año sindical en diversas regiones.

2026 se avizora como complejo para los trabajadores chilenos, dada la posición ideológica del nuevo gobierno, situado en la derecha y la ultraderecha, el que, durante la campaña presidencial, reclamó los cupos laborales del gobierno para sus activistas.

Exiguos logros sindicales, conquistados por los trabajadores bajo el actual Gobierno socialdemócrata: la jornada laboral pasa de 44 a 42 horas desde el 26 de abril próximo; aplica solo para contratos del Código Laboral, o sea, para trabajadores privados, no públicos.

El legado histórico de dirigentes chilenos, como el asesinado Tucapel Jiménez durante la dictadura militar impuesta por Estados Unidos, llama a la reflexión sobre el rol de la dirigencia y cómo debe interrelacionarse.

Inicio del año sindical, con énfasis en el rol de defensor de los derechos humanos de los trabajadores, estatus que se evocaría, reiteradamente, desde el 11 de marzo de este año.

Manuel Arismendi, Temuco.

hhd/rba