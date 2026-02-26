“Proyecto de Gran Israel amenaza la estabilidad de toda la región”

Una relatora de la ONU destacó que el proyecto de “Gran Israel” del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pone en peligro la estabilidad de toda la región.

La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, abordó el “proyecto de Gran Israel” durante un encuentro celebrada el martes en Amán, capital de Jordania, la noche del martes.

Señaló que “Jordania se encuentra dentro del alcance de la amenaza de este proyecto”, advirtiendo que dicho “proyecto pone en peligro la estabilidad regional en su conjunto”.

Taking note of this statement by Foreign Ministers, I share an extract from my Nelson Mandela Lecture.



Opposing "Greater Israel" is not a call to destroy Israel; it is a call to dismantle a colonial mindset, in Israel and among those who stand behind or alongside it. https://t.co/EYEgNxS2lD pic.twitter.com/MHEzWJaTMP — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) February 24, 2026

En otra parte su mensaje agregó que “la amenaza existe y debemos preocuparnos”.

Consideró que “hay un estado de negación generalizada respecto a esta realidad, que abarca a individuos y gobiernos de la región y de Europa”.

Albanese expresó su deseo de que Jordania se sume a las medidas de la Corte Internacional de Justicia para “responsabilizar a Israel por los crímenes cometidos en Gaza y Cisjordania”, señalando que esta invitación se enmarca en el “contexto de la presión internacional sobre Israel para garantizar la justicia y llevar a los responsables de los crímenes ante la rendición de cuentas”.

En otra parte de sus declaraciones, la funcionaria de ONU, señaló la alianza entre Israel y Estados Unidos y describió su impacto como “atroz” para el derecho internacional, y preguntó que “Miren, hay 193 países en la comunidad internacional. ¿Es posible que 191 países no puedan equilibrar o enfrentar el efecto atroz de esta alianza entre Israel y Estados Unidos?”.

Enfatizó que “el derecho internacional no se trata de los Estados, sino de los derechos”, señalando que “el primer paso es que Israel se retire, desmantele los asentamientos y deje de explotar los recursos naturales palestinos”.

Asimismo, instó a los países del mundo y de la región a “no comerciar petróleo ni gas con Israel”.

Afirmó que los países europeos tienen “la oportunidad de corregir los errores del pasado” debido a los periodos de colonización, y asumir su responsabilidad respecto a lo que ocurre contra los palestinos.

Además Albanese criticó a los países de Italia, Francia y Alemania, señalando que estos habían ejercido “presiones para destituirla de su cargo”.

Agregó: “Piensen en lo que han estado haciendo durante estos dos años. Eso es lo que me importa. ¿Qué hicieron Alemania, Francia e Italia para impedir los crímenes de guerra ante la Corte Internacional? Sigamos hablando sobre el genocidio”.

Agregó: “He visto a la policía alemana golpear, semana tras semana, a jóvenes y ancianos, y arrestar a judíos, incluidos israelíes que se oponían a los crímenes de Israel en Gaza desde el primer día. Esas voces han sido silenciadas. Al menos hay una cosa de la que estamos seguros: nadie en posición de poder puede dar lecciones de derechos humanos a los demás”.

Tras señalar que enfrentar el genocidio que sufren los palestinos requiere que todos asuman su responsabilidad, agregó que, frente a esto, estamos llamados a asumir nuestras responsabilidades… Los Estados tienen obligaciones, pero nosotros también tenemos responsabilidades”.

Mientras tanto, Albanese consideró que la situación en la Franja de Gaza no es “solo una tragedia local, sino que representa un proceso de genocidio gradual que incluye asesinatos masivos, demolición de viviendas y detenciones, y que la impunidad ha permitido que el régimen del apartheid se transforme en genocidio”.

ght/hnb